Tokio 2021 Jubel bei den Ruderinnen: Der Traum von Olympia geht für Patricia Merz und Frédérique Rol in Erfüllung Nach starken Leistungen in den Vorläufen gehören die Zugerin Patricia Merz und Frédérique Rol aus Lausanne bei der finalen Olympischen Qualifikations-Regatta auf dem Rotsee auch im entscheidenden Rennen zu den schnellsten Booten und sichern sich die Olympia-Qualifikation.

Patricia Merz (links) und Frédérique Rol bei der Medaillenzeremonie am Rotsee. Detlev Seyb / SWISS ROWING

Aufgrund der schlechten Wetterprognosen für Montag wurden die Finalläufe bei der finalen Olympischen Qualifikations-Regatta auf dem Rotsee auf Sonntag vorverlegt. So konnten bei optimalen Bedingungen am zweiten Renntag der Regatta die Halbfinal- und Finalläufe durchgeführt werden. Für die Athletinnen und Athleten eine Herausforderung, es hiess die Kräfte so einteilen, um auch beim entscheidenden zweiten Lauf genügenden Energie zu haben, um auf die Podestplätze zu fahren.

Starke Leistungen in den Vorläufen

Wie eine optimale Renneinteilung aussehen kann, zeigte der Schweizer Leichtgewichtsdoppelzweier Merz/Rol. Am Samstag konnte er bereits mit dem ersten Rang bei den Vorläufen in seiner Gruppe überzeugen. Auch beim Halbfinal am Sonntagmorgen überquerte das Duo als Erstes die Ziellinie. Es war ein spannendes Rennen mit starker Konkurrenz: Lange Zeit lagen fünf der sechs Boote eng beieinander. Die Schweizerinnen, die ab der ersten Rennhälfte auf zweiter Position ruderten, konnten auf den letzten hundert Metern vor dem Ziel die Geschwindigkeit erhöhen und so die bis dahin führenden Polinnen überholen.

Volle Konzentration im Finale

Schon zweieinhalb Stunden später mussten die Athletinnen erneut ins Boot. «Die zwei Rennen an einem Tag waren eine Herausforderung», so Merz. Nachdem die Verschiebung bekannt wurde, mussten sie sich schnell auf die neuen Begebenheiten einstellen. Dass dies eine ihrer Stärken ist, zeigten Merz/Rol in dieser Saison bereits. Mit ihrer Flexibilität und der Startposition auf der mittleren Bahn hatten sie die beste Ausgangsposition für den Finallauf. Den Regen, der kurz vor dem Start einsetzte, bemerkte Merz nicht. Sie war konzentriert auf das Rennen.

Auch im Final haben die Schweizerinnen sich die Kräfte richtig eingeteilt und überqueren als zweites Boot die Ziellinie. Urs Flüeler/Keystone

Gleich zu Beginn zeigten alle Boote mit einer hohen Ruderfrequenz, dass sie um die letzten drei Olympia-Startplätze kämpfen. Erneut lieferten sich die Athletinnen ein enges Rennen. Im ersten Drittel konnten die USA vor China die Führung übernehmen und diese bis ins Ziel behaupten. Auch Merz/Rol gehörten mit Rang 3 zur Spitzengruppe, dicht gefolgt von Irland. Ab 1500 Metern schienen die Anfeuerungsrufe der wenigen Zuschauer am Ufer die Schweizerinnen noch einmal zu beflügeln: In einem starken Schlusssprint konnten sie an die USA aufschliessen und Irland sowie China hinter sich lassen. Mit dem zweiten Rang haben Merz/Rol die Olympia-Qualifikation verdient erobert. Sie bewiesen mentale Stärke und haben sich ihre Kräfte hervorragend eingeteilt. Als einziges Team konnten sie im Final ihre Zeit verbessern und ihr schnellstes Rennen der Regatta fahren. Merz sagt:

«Wir sind überglücklich! Wir werden auch in Tokio versuchen, unsere beste Leistung abzuliefern. In unserer Bootsklasse ist alles möglich, vielleicht auch eine Medaille.»

Jubel beim Schweizer Leichtgewichtsdoppelzweier. Detlev Seyb / SWISS ROWING

Im Final fuhr die Konkurrenz davon

Beim Leichtgewichtsdoppelzweier der Männer gelang den Zentralschweizern Andri Struzina und Jan Schäuble mit dem dritten Rang im Halbfinal ebenfalls der Finaleinzug. Am Sonntagnachmittag reichten die Kräfte jedoch nicht mehr aus und Struzina/Schäuble beendeten das Rennen auf Rang 6. Der Schweizer Frauendoppelvierer ging an der Regatta nicht an den Start.