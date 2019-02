Tourismus: Luzern auf Platz 1 aller Alpenregionen Im Tourismusjahr 2017 war Luzern der erfolgreichste Ort aller Alpen-Destinationen. Dies verdankt die Stadt auch einer sehr guten Sommersaison. Mit Weggis hat es ein weiterer Ort aus der Region in die Top Ten geschafft.

Bei Touristen gerade im Sommer sehr beliebt: Luzern ist international die erfolgreichste Alpen-Destination. (Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 10. Juli 2018))

Der Luzerner Tourismus ist auf einem Höhenflug: Auf der Rangliste der erfolgreichsten Alpen-Destinationen ist Luzern ganz zuoberst. Dies zeigt die aktuelle Studie von BAK Economics. Das Wirtschaftsforschungsinstitut analysierte die Performance und Wettbewerbsfähigkeit von 150 internationalen Orten. Die Studie basiert auf den Zahlen von 2017.

Das Institut hat die Orte mit einer Note von 1 bis 6 bewertet. Luzern erreicht dabei die Note 5,1. Diese wird aus den Faktoren Entwicklung der Marktanteile, Auslastung der Hotellerie und Ertragskraft der Ferienregion berechnet.

Die 10 erfolgreichsten Destinationen im Alpenraum 2017 Rang 2017 Destination Region TOPIndex 2017 1 Luzern Zentralschweiz 5,1 2 Kleinwalsertal (A) Voralberg 5 3 Seiser Alm (I) Südtirol 4,8 4 Oberstdorf (D) Allgäu 4,8 5 Achensee (A) Tirol 4,7 6 Salzburg und Umgebung (A) Salzburg 4,7 7 Stubai Tirol (A) Tirol 4,6 8 Grossarltal (A) Salzburg 4,6 9 Zermatt Wallis 4,6 10 Tux- Finkenberg (A) Tirol 4,6

Vor allem im Sommer stark

BAK Economics misst auch die Leistung der Sommer- und Wintersaison. Und auch in der Sommersaison ist Luzern mit der Note 5,4 auf dem ersten Platz. Die Erstplatzierung im Gesamt-Ranking hat man mitunter auch diesem sehr starken Sommer zu verdanken: Die Auslastung der Hotelkapazitäten liegen bei 70 bis 80 Prozent, wobei der Ertrag pro Übernachtung überdurchschnittlich hoch ist. Auch die hohe Dichte an Attraktionen und die ideale Lage am Vierwaldstättersee machen Luzern sehr attraktiv. So hat Luzern auch schon in vergangenen Sommern die besten Ergebnisse aller Orte erzielt. Im Sommer-Ranking ist mit Weggis auf Platz 9 zudem ein weiterer Ort aus dem Kanton Luzern vertreten. Interlaken (BE) schafft es auf Platz 4.

Die 10 erfolgreichsten Destinationen im Sommer 2017 Rang 2017 Destination Region TOPIndex 2017 1 Luzern Zentralschweiz 5,4 2 Achensee (A) Tirol 5 3 Kleinwalsertal (A) Vorarlberg 4,9 4 Hochpustertal (I) Südtirol 4,8 4 Interlaken Berner Oberland 4,8 6 Seiser Alm (I) Südtirol 4,8 7 Salzburg und Umgebung (A) Salzburg 4,8 8 Oberstdorf (D) Allgäu 4,7 9 Weggis Zentralschweiz 4,7 10 Meraner Land (I) Südtirol 4,6

Österreich dominiert – Schweiz holt auf

Im Gesamt-Ranking ist Zermatt (Platz 9) der einzig andere Schweizer Ort in der Top 10. Diese ist ansonsten dominiert von Orten aus Österreich. Auf Platz 2 liegt beispielsweise das Kleinwalsertal in der österreichischen Region Voralberg. Gerade im Winter-Ranking schneidet Österreich gut ab: Platz 1 bis 9 sind belegt von Orten aus dem Nachbarland. Auf Platz 10 folgt dann Verbier (VS).

Doch die Schweiz holt auf: im Vergleich zum Vorjahr haben die Schweizer Destinationen 8 Plätze im internationalen Ranking aufgeholt. Die Resultate zeugen von einer Trendwende im Schweizer Alpentourismus. Luzern, das 2016 noch Platz 5 belegte, mischt dabei ganz vorne mit. (pd/sre)