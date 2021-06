Tourismus Volksinitiative will Airbnb-Angebot in der Stadt Luzern einschränken Künftig sollen Wohnungen nur noch an maximal 90 Tagen pro Jahr kurzvermietet werden dürfen. Die SP ist einer der Initianten – im Gegensatz zu den Grünen, die eine andere Lösung bevorzugen.

Symbolbild: PD/www.alamy.com

Gemäss Luzerner Kantonsblatt wird in der Stadt Luzern eine Volksinitiative lanciert mit dem Ziel, das Airbnb-Angebot stärker zu regulieren. Demnach sollen Wohnungen in der Stadt Luzern künftig nur noch an maximal 90 Tagen pro Jahr kurzvermietet werden dürfen. Hinter der Initiative stehen der Mieterinnen- und Mieterverband, die SP und Juso Stadt Luzern sowie Casafair, der Verband für umweltbewusste und faire Haus- und Wohn-EigentümerInnen.

Dieselben Partner reichten im April 2021 ebenfalls unter dem Titel «Wohnraum schützen – Airbnb regulieren» bei der Stadt eine von mehr als 1000 Personen unterschriebene Petition ein. Sie wurde auch von den Grünen unterstützt, die bei der Initiative nun nicht mehr dabei sind. Die Grünen sprachen sich an einer Parlamentsdebatte im Februar 2021 gegen die 90-Tage-Regelung aus. Dies zu Gunsten einer Lösung, bei der maximal 1 Prozent aller Wohnungen zur kommerziellen Kurzzeitvermietung zugelassen würden. Mit der 90-Tage-Regelung wäre eine zeitlich begrenzte Untervermietung zwar weiter möglich; sie würde jedoch wohl das Ende von touristischen Vermietungen als Geschäftsmodell bedeuten. Der Luzerner Stadtrat setzt sich für eine 2-Prozent-Maximalklausel ein, die 2024 umgesetzt werden soll. Demnach dürften künftig maximal 2 Prozent der Wohnungen eines Quartiers für Kurzzeit-Vermietungen genutzt werden.