15 Tests für Alt und Jung an der Treffpunkt Gesundheit in der Luzerner Altstadt Am Treffpunkt Gesundheit mitten in der Luzerner Altstadt können Besucher in den nächsten drei Tagen wieder gratis Tests zu Hörvermögen oder Gleichgewichtssinn machen. Auch Kinder sind willkommen. Fabienne Mühlemann

Auch einen Wirbelsäulen-Scan kann der Besucher durchführen lassen. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 24. Mai 2018)

«Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper», sagt eine alte Redewendung aus dem Lateinischen, welches auf das Urbedürfnis der Menschen nach Gesundheit abzielt. An der Veranstaltung Treffpunkt Gesundheit in Luzern, die ab Donnerstag bis am Samstag stattfindet, wird genau diesem Bedürfnis nachgegangen.

Rund 25 Unternehmen, Organisationen und Vereine beraten an Ständen im Luzerner Rathaus, auf dem Kornmarkt und auf dem Bahnhofplatz Besucher in Sachen Gesundheit und Prävention. Dabei gibt es die Möglichkeit, durch insgesamt 15 Gesundheitstests mehr über sein eigenes Wohlbefinden zu erfahren. Will man zum Beispiel wissen, ob der Blutdruck im grünen Bereich ist oder eine Gesichtsanalyse durchführen, kann man sich von den Experten und Fachärzten gratis beraten lassen.

Die Ergebnisse der Tests liefern Erkenntnisse über den Gesundheitszustand, stellen aber nicht eine vollständige Diagnose. «Es werden Schnelltests durchgeführt, also keine kompletten Checks. Diese sind Empfehlungen und Momentaufnahmen und kritisch zu bewerten», sagt Organisator Rolf-Peter Pfaff. Weichen die Ergebnisse der Tests von den empfohlenen Werten ab, sollte man in einem nächsten Schritt den Hausarzt oder einen Spezialisten aufsuchen, rät Pfaff.

Gleichgewichtssinn auf Balanceboard testen

In diesem Jahr sind wieder genau gleich viele Aussteller wie 2018 mit dabei. Es gibt aber ein paar Veränderungen: Mit einer Kinderarzt-, einer Gynäkologie- und einer Stoffwechselpraxis wurde das medizinische Angebot ausgeweitet. Im Bereich Bewegung stellt EGO Movement seine Schweizer E-Bikes vor und erklärt, wieso Velofahren bequem und gesund sein kann. Auch die Oana Citywave aus der Mall of Switzerland ist dieses Jahr am Event anzutreffen. Sie lädt zum Gleichgewichtstraining mit einem Balanceboard und einem Slackline ein und hilft so, Stürze zu verhindern.

Dieses Training können auch Kinder ausprobieren. «Wir haben heuer mehr Angebote für Familien und Kinder. Zum Beispiel können die Kleinen auch einen Hör- oder Sehtest machen. Dabei hat es auch ein anschauliches Modell von einem Gehörgang. So können sich die Kinder besser etwas darunter vorstellen», sagt Pfaff. Ebenso gibt es ein Blutdruckmessen. «Die Gesundheit beginnt früh, es geht hier um die Vorsorge.»

Neben den Gesundheitstests und den sportlichen Ständen präsentieren Experten auch Möglichkeiten zum Entspannen und wie man seine Kompetenz darin misst. Im Themengebiet Ernährung erfährt der Besucher mehr über Nahrungsmittel und im Bereich Kreativität wird gezeigt, wie man geistig fit bleibt. Das Quai4-Bistro in der Kornschütte sorgt für Snacks und frische Säfte.

Grosses Interesse in der Bevölkerung

Das Konzept ist offenbar erfolgreich, denn die Veranstaltung wird bereits zum elften Mal durchgeführt. Im letzten Jahr besuchten über 5000 Personen die Stände im Rathaus, rund je 10 000 Besucher fanden sich während der drei Tagen auf den Aussenflächen ein. Die Organisatoren rechnen auch in diesem Jahr wieder mit einer grossen Nachfrage, da auch das Wetter mitspielen dürfte.