Tribschen-Quartier Migros-Filiale an Tribschenstrasse schliesst: Gesamtes Team zieht in die neue Filiale in der Überbauung Weinbergli Die Migros-Filiale an der Tribschenstrasse schliesst am 13. Oktober ihre Türen. Dafür öffnet unweit eine Filiale in der Überbauung Weinbergli.

(pl) Der Laden an der Tribschenstrasse wird per 13. Oktober geschlossen und das gesamte Team zieht in die neue Filiale in der Überbauung Weinbergli. Dies schreibt die Genossenschaft Migros Luzern in einer Mitteilung. Am 14. Oktober öffnet die Genossenschaft Migros eine neue Filiale an der Ecke Tribschenstrasse/Weinberglistrasse. Der neue Laden hat eine Verkaufsfläche von 560 Quadratmetern und bietet 45 Parkplätze.

Die Migros an der Tribschenstrasse sei in die Jahre gekommen und befinde sich nur wenige Meter von der neuen Migros-Filiale entfernt, heisst es in der Mitteilung. Aus diesem Grund werde man das Mietverhältnis an der Tribschenstrasse nicht weiterführen. Die Fläche der ehemaligen Migros an der Tribschenstrasse werde durch das benachbarte Bistro «Dogan's» übernommen.