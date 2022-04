Todesfall Medizinisches Problem: 67-Jähriger in Triengen von Traktor gestürzt Am Mittwoch kam es zu einem Unfall mit einem Traktor. Ein 67-Jähriger verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Triengen. Bild: Roger Grütter

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Triengen ein tödlicher Traktorunfall. Der betroffene 67-Jährige dürfte dabei aufgrund einer medizinischen Ursache von einem Traktor gestürzt und von diesem überrollt worden sein, wie die um 15 Uhr benachrichtigte Polizei in einer Mitteilung schreibt.

So sei der Mann über den linken Einstieg vom Traktor gefallen und unter das Hinterrad geraten. Der Mann verstarb noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Sursee führt nun die Untersuchung. (lga)