Triengen Brand in einem Einfamilienhaus – niemand verletzt Am Montagmorgen ist in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in Triengen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am Montag, 18. Oktober, wurde der Polizei kurz nach 9.45 Uhr gemeldet, dass in einem Einfamilienhaus in Triengen ein Brand ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Zimmer des Einfamilienhauses löschen. Zwei Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst 144 untersucht, der Rettungsdienst stellte keine Verletzungen fest.

Der entstandene Sachschaden kann laut Polizeiangaben derzeit nicht beziffert werden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Ermittlungen der Branddetektive der Luzerner Polizei laufen.

Im Einsatz standen 52 Angehörige der Regiowehr Triengen. (zim)