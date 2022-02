Triengen Ja zur Mobilfunkantenne – neues NLSK-Mitglied

Die vom Trienger Gemeinderat durchgeführte Umfrage zur Verkehrs- und Schulwegsicherheit sowie der Netzabdeckung mit Mobilfunk in Kulmerau ist abgeschlossen. Dabei hat sich eine Mehrheit der Befragten gegen Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrswegsicherheit in Kulmerau ausgesprochen. Somit werden auch keine umgesetzt, wie die Gemeinde mitteilt. Eine Mobilfunkantenne auf dem Schulhausareal Kulmerau hingegen befürwortet der Grossteil. Die Gemeinde will nun den genauen Standort abklären.

Der Gemeinderat hat Samuel Kost als neues Mitglied der Natur- und Landschaftsschutzkommission gewählt. Er ersetzt den abtretenden Franz Stöckli.