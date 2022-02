Triengen Personelle Engpässe: Gemeinde bevorzugt E-Mail-Kontakt

Aufgrund der aktuellen Situation in Zusammenhang mit Covid-19 ist es auf der Gemeindeverwaltung zu personellen Engpässen gekommen. Dies teilt die Gemeinde in ihrem Newsletter vom vergangenen Freitag mit. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Gemeindeverwaltung wenn möglich per E-Mail (gemeindeverwaltung@triengen.ch) oder telefonisch (0419354455) zu kontaktieren.