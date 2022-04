Wetter Trotz Frostnacht: Keine grossen Schäden an Luzerner Obstkulturen Die Luzerner Bauern bangten in der Nacht auf Montag um ihre Kulturen. Trotz frostigen Temperaturen gab es nach erster Einschätzung des Obstbauernpräsidenten keine nennenswerten Schäden.

Auf dem Sedelhof von Franz Theiler in Ebikon kamen im vergangenen Jahr aufgrund tiefer Temperaturen Frostkerzen zum Einsatz. So auch hier bei den Kirschbäumen. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 9. April 2021)

SRF Meteo gab für die Nacht von Sonntag auf Montag eine Frostmeldung raus. Bodenfrost wurde angekündigt. Da schon viele Obstbäume weit entwickelte Knospen hätten oder sogar in Vollblüte stünden, habe SRF Meteo die höchste Stufe 3 für Frost herausgegeben, schrieb der Wetterdienst am Sonntagmittag auf seiner Website. Wer empfindliche Pflanzen für die Nacht auf Montag nicht schütze, müsse mit Ernteausfällen rechnen.

Gemäss Markus Thali, Präsident des Obstbauvereins, ist es nach seiner Einschätzung aber nicht so weit gekommen. «Die Nacht war schon heikel, ich gehe aber davon aus, dass nichts passiert ist.» Glücklicherweise sei es länger bewölkt gewesen, als vorhergesagt, was ein weiteres Absinken der Temperaturen verhindert habe. Jedoch sei es noch zu früh, um allfällige Schäden beziffern zu können. Insbesondere bei den Kirschen, welche teilweise schon blühen, sei es eventuell heikel geworden, so der Gelfinger. Allgemein sei die Vegetation auch in diesem Jahr «extrem früh dran». Die Landwirte müssten deshalb die Situation weiter im Auge behalten, rät Obstbauer Thali. In den kommenden Tagen ist die Gefahr aber vorerst gebannt, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind keine vorhergesagt. «Solange dies so bleibt, können wir ruhig schlafen». Thali hofft, dass die vergangene Frostnacht die letzte in diesem Frühling war.