Trotz Massnahmen: Baldeggersee noch immer stark verschmutzt Eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Bundes zeigt auf, dass der Baldeggersee trotz Belüftung und strengeren Gülle-Regelungen noch stets überdüngt ist. Nun sollen die Massnahmen verschärft werden. Niels Jost

Der Baldeggersee ist überdüngt und wird deshalb seit Jahren mit dieser Anlage künstlich mit Sauerstoff versorgt. (Bild: Manuela Jans-Koch, Retschwil 26. Juli 2018)



Seit nun schon 37 Jahren wird der Baldeggersee künstlich belüftet. Doch noch immer ist die Phosphorkonzentration zu hoch. Die Einträge liegen pro Jahr bei 3900 Kilogramm Phosphor – die tolerierbare Grenze würde bei 2200 Kilogramm liegen, wie eine am Dienstagmorgen veröffentlichte Studie von Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung, aufzeigt.

Die hohen Phosphoreinträge stammen primär aus der Landwirtschaft. Damit der See «langfristig» gesunden kann, müsse die Phoshpordüngung auf einem grossen Teil der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen «deutlich reduziert werden», teilte der Kanton am Dienstagmorgen mit. Denn: «Die bisherigen Massnahmen reichen nicht aus, um die Phosphorfracht auf den angestrebten Zielwert zu reduzieren», heisst es in der Studie. Würde man wie bisher weitermachen, dauere es Jahrzehnte, bis sich der Baldeggersee wieder erholen würde.

Massnahmen: Weniger Dünger oder Tiere

Konkret werden in der Studie daher folgende Massnahmen vorgeschlagen:

Extensivierung respektive Nulldüngung

Hofdünger-Exporte erhöhen

Reduktion der sogenannten DGVE (Düngegrossvieheinheiten), welche abhängig von der Tierzahl den anfallenden Hodfünger abschätzt

Verschärfung der Suisse-Bilanz (Nährstoffbilanz)

Einführung einer Bilanz auf Schlagebene (also pro bewirtschaftetes Flurstück)

Einführung einer so genannten Hoftorbilanz (also die Erhebung der gesamten Menge der zu- und abgeführten Nährstoffe)

Welche Massnahmen schliesslich umgesetzt werden und bis wann der Baldeggersee wieder unabhängig von der künstlichen Belüftung sein soll, wird nun gemeinsam mit allen betroffenen Stellen evaluiert. Aktuell wird das neue Phosphorprojekt des Kantons erarbeitet, welches ab 2020 in Kraft treten soll. Darin ist zum Beispiel geregelt, wie viel Dünger die Landwirte um den See auf ihren Feldern ausbringen dürfen.

Bauernverband an Lösungen interessiert

Der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband ist an gemeinsamen Lösungen, welche von allen Beteiligten getragen werden, interessiert, wie Geschäftsführer Stefan Heller auf Anfrage sagt. Er betont aber auch, dass jetzt nicht der Eindruck entstehen sollte, die Bauern haben in der Vergangenheit etwas falsch gemacht und etwa übermässig Dünger ausgebracht. Man habe sich stets an die gesetzlich erlaubten Werte gehalten, so Heller.

Es wird daher an der Politik liegen, neue Lösungen auszuarbeiten und durchzusetzen. Dies verlangt auch der Gemeindeverband Baldegger- und Hallwilersee, der für die Belüftung der Mittellandseen zuständig ist. Die ausführliche Stellungnahme folgt an dieser Stelle noch.