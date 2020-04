Appell des Luzerner Fischereiverbandes: «Wasser abpumpen ohne Bewilligung ist gesetzeswidrig» Nach einer langen Trockenperiode herrscht in den Luzerner Gewässern Wassermangel. Um eine Verschlimmerung vorzubeugen, appelliert der Fischereiverband an die Bevölkerung, dass das Abpumpen von Wasser ohne Bewilligung widerrechtlich sei.

Wasser aus Luzerner Bächen und Flüssen darf nur mit einer entsprechenden kantonalen Bewilligung abgepumpt werden. Bild: PD (10. April 2020)

(stp) Zu Wochenbeginn hat es nach einer langen Trockenzeit wieder geregnet. Dennoch dürfte der Niederschlag nicht ausreichen, um die Dürreperiode der vergangenen Woche auszugleichen. Wie der Fischereiverband Kanton Luzern (FKL) am Mittwochmorgen mitteilte, brauche es «eine enorme Menge an Niederschlägen, um den Rückschlag nur einigermassen aufzuholen».

Deshalb rechnet der Fischereiverband weiterhin mit trockenen Böden und dem Abpumpen von Wasser aus Bächen und Flüssen. Dies sei jedoch problematisch, sagt FKL-Präsident Markus Fischer: «Weil Wasserentnahmen das Ökosystem schädigen und darum illegal sind, geht das nicht.»

Wer Wasser abpumpen will, braucht eine Erlaubnis

Wasserentnahmen aus Bächen und Flüssen sind gemäss Mitteilung nämlich grundsätzlich bewilligungspflichtig. Ausser bei begründeten Ausnahmen, darf Wasser somit nicht einfach abgepumpt werden. Zuständig für die Erteilung dieser Bewilligungen ist die Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern. Die Zahl solcher Ausnahmebewilligungen sind gemäss Fischereiverband allerdings überschaubar. Bei tiefen Wasserständen widerruft die kantonale Dienststelle diese ohnehin, heisst es in der Mitteilung weiter.

Für den Fischereiverband ist daher klar: Wer keine vom Kanton ausgestellte Bewilligung hat, besitzt nicht das Recht, Wasser abzupumpen. Wer dies trotzdem tut, handelt widerrechtlich und riskiert eine Anzeige.

«Mit offenen Augen die Natur geniessen»

Dass Wasser für das Leben einen wichtigen Stellenwert hat, dürfte nicht überraschen: Der Mensch braucht es zum Leben, die Natur ebenso. In und an den Bächen und Flüssen befindet sich ein feinmaschiger wertvoller Lebensraum von Fauna und Flora, erklärt der Verband in der Mitteilung. Ohne Wasser würde das ökologische System zusammenfallen. Die Rechnung ist gemäss Markus Fischer einfach. Er stellt klar:

«Ohne Wasser keine Fische und überhaupt keine Lebewesen.»

Der Verband bittet daher die Bevölkerung, die Fischer und die Fischpächter darum, «mit offenen Augen die Natur zu geniessen». Dies bedeutet: Drohen Gewässer natürlicherweise oder wegen Wasserentnahmen auszutrocknen, sollen Beobachter unverzüglich die Umweltpolizei unter der Telefonnummer 117 anrufen. Somit können die Behörden die entsprechenden Massnahmen treffen.