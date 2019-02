Glanz, Glamour und eigens arrangierte Stücke Hugo Bischof

Bild aus früheren Zeiten: Die Tschäderi-Bumm-Musig in den Strassen Luzerns. Bild: Archiv Tschäderi-Bumm-Musig

Gründungsjahr: 1969

Herkunft: Luzern

Mitgliederzahl: 23 (abnehmend)

Durchschnittsalter: Über 60 (von 34- bis 77-jährig)

Motto 2019: Fasnacht total.

Spezielles: Sujets mit viel Glimmer, Glanz und Glamour. Musikalisch eher eine Beizenmusig mit eigens arrangierten Stücken. Gewann das erste Guuggenmusig-Festival in Spreitenbach 1976. Auftritte am Sechstagerennen im Hallenstadion Zürich und in der Fernsehsendung «Der doppelte Engel». Von 1979 bis 2002 organisierten sie die legendären Tschäderi-Bumm-Bälle im Hotel Union und im alten Kunsthaus Luzern.