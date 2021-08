Reportage Tüfteln und testen in der «Stadt der Zukunft» – Schulklassen erforschen das Thema Robotik Ein Projekt der Pädagogischen Hochschule und der Hochschule Luzern bietet Schülern einen vereinfachten Blick in die Welt der Roboter. Die Jugendlichen diskutieren dabei auch über die Auswirkungen der Automatisierung.

Der Raum ist warm, Jugendliche sitzen an Laptops oder hantieren mit Robotern in der «Stadt der Zukunft», es surrt. Wir sind in der Lernwerkstatt «Roberta», ein gemeinsames Projekt der Pädagogischen Hochschule Luzern und der Hochschule Luzern. Die Jugendliche sind Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse aus Hitzkirch. An diesem Halbtag sollen sie die Welt der Robotik entdecken, eigene Roboter programmieren und praktisch testen.

Ein Schüler arbeitet an einem Roboter.

Projektkoordinatorin Andrea Maria Schmid erklärt den Ablauf: «Am Anfang gibt es für die Klassen eine Einführung zum Thema Robotik. Danach werden die vier Aufgabenstellungen der Lernwerkstatt vorgestellt.» Den Anfang macht das autonome Fahrzeug, eine Übung, die alle Schüler zum Start machen müssen. Anschliessend können sich die Gruppen an den drei weiteren Aufgaben Unterhaltungsroboter, Wachhundroboter oder Industrieroboter versuchen. Der Wachhundroboter soll beispielsweise so programmiert werden, dass er in einem bestimmten Gebiet patrouilliert und bellt, wenn etwas im Weg steht oder in der Nähe ist.

Die Projektkoordinatorin Andrea Maria Schmid. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 28.10.2020)

Zum Abschluss des Halbtages reflektieren die Schülerinnen und Schüler über ihre Arbeit und das Thema. Die Gedanken der Jugendlichen zu Automatisierung und Robotik seien sehr vielseitig. «Sie fragen sich beispielsweise: Wer trägt die Schuld bei einem Unfall mit einem autonomen Fahrzeug? Wie wirkt sich die Entwicklung der Automatisierung auf die Gesellschaft aus?», so Schmid.

Zum Projekt Die Pädagogische Hochschule Luzern bietet in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern eine Lernumgebung zum Thema Robotik an. 55 Schulklassen mit insgesamt mehr als 1000 Schülerinnen und Schülern vom 5.–9. Schuljahr waren dabei. Die Halbtageskurse werden von zertifizierten Roberta-Teachers geleitet, während die Klassenlehrpersonen eine beobachtende Rolle einnehmen. Für interessierte Schulklassen aus der Zentralschweiz, welche im eigenen Schulzimmer weitere Roboter programmieren möchten, besteht die Möglichkeit einer Materialausleihe. Finanziert wurde das Projekt durch das Förderprogramm MINT-Schweiz der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Die finanzielle Unterstützung für das Gesamtprojekt zum Aufbau eines RobertaRegioZentrums in Luzern beträgt rund 100'000 Franken. Die Arbeiten für dieses Projekt begannen im September 2019, enden wird es im Dezember dieses Jahres. (jwe)

Tüfteln bis zum Erfolgserlebnis

Die Hitzkircher Schulkinder gehören zu den letzten, die die «Stadt der Zukunft» gestalten dürfen. An einem der Pulte sitzen Shania (13) und Serena (15). Die beiden Mädchen befassen sich gerade mit der Startaufgabe und stehen noch vor einem Rätsel. Der Roboter fährt zwar einige Sekunden autonom, doch plötzlich dreht er sich weg und fährt im Kreis:

Shania sagt: «Wir haben versucht das Problem zu lösen, indem wir die Geschwindigkeit des Roboters verlangsamt haben – aber das hat nicht geklappt.» Die beiden finden gefallen an der Arbeit. Serena sagt: «In der Schule haben wir auch schon das Programmieren gelernt. Hier können wir das jetzt praktisch anwenden.» Die Zusammenarbeit funktioniert gut. Serena bedient den Laptop und das Programm, als würde sie das täglich machen.

Serena (links) und Shania testen ihren Roboter. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 28.10.2020)

Eine Viertelstunde später ist das Problem gelöst. Der Roboter kommt nicht mehr von der Strasse ab:

Das Fazit von Shania und Serena:

«Wir sind stolz auf uns. Das ist unser erster selbstprogrammierter Roboter.»

An einem anderen Pult sind Silas und Silvan (beide 13) schon bei der Aufgabenstellung Wachhund. «Am Schluss soll der Roboter wieder an seinen Ursprungsort zurück, das versuchen wir gerade noch zu programmieren», sagt Silvan. Beide sind fasziniert vom Thema, doch sie kennen auch die Kehrseite. Silas:

«Die Menschheit geht kaputt, wenn in Zukunft die Roboter alles übernehmen.»

Die Hilfeleistungen seien teilweise schon von Nutzen, doch man solle es nicht übertreiben.

Silas und Silvan programmieren am Laptop. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 28.10.2020)

Im ganzen Raum herrscht emsiges, aber konzentriertes Treiben. Es entsteht ein sich wiederholender Ablauf: Die Kinder starten ihre Roboter, beobachten das Verhalten und kümmern sich anschliessend am Laptop um die Anpassungen an der Programmierung. «Ruhe bitte» heisst es dann gegen Mittag von einem der Roberta-Teachers. Die Roboter stehen still, der praktische Teil ist vorbei.

Digitale Transformation als wichtiges Aufgabenfeld

Prof. Dr. Dorothee Brovelli ist Prorektorin der PH Luzern und in der Projektleitung. «Die Grundüberlegung ist, dass wir erste Interessen und Kompetenzen im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) fördern wollen.» Für die PH Luzern sei die Gestaltung der digitalen Transformation in der Bildung ein wichtiges Aufgabenfeld in den nächsten Jahren.

Es gehe auch um die Förderung von Lehrpersonen, die später einmal im Bereich MINT unterrichten. «Was Nachwuchsförderung angeht, verspricht sich aber die Hochschule Luzern noch mehr. Dort erhofft man sich konkret für die Zukunft mehr Zulauf bei Studiengängen zu diesem Thema.» Das Projekt sei ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern. Gerade im Hinblick auf den gemeinsamen Campus in Horw, den die beiden Hochschulen in einigen Jahren beziehen werden, versuchen die Institutionen schon heute Synergien auszuloten. «Es war eine sehr spannende und positive Erfahrung.»