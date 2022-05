U20-Kolumne Der Schein trügt Über Begegnungen in einem Bus Leila Bossart Drucken Teilen

«Wer ist dieser alte Mann, der sich dort an die Scheibe lehnt? Wie böse und aggressiv er aussieht! Bestimmt ist er total unfreundlich.» Diese Gedanken gingen durch den Kopf, als ich kürzlich am Morgen früh in den Schulbus stieg. Die urteilenden Worte lagen mir schon auf der Zunge, doch stopp! Weshalb urteile ich über jemanden, den ich nicht annähernd kenne? Warum schliesse ich aus einem Gesichtsausdruck direkt auf eine Charaktereigenschaft?

Andere aufgrund ihrer äusseren Erscheinung in Schubladen stecken? Ich habe mich dabei ertappt. Vielleicht geht es ihnen manchmal gleich. Kürzlich habe ich jedoch eine Situation erlebt, die mir die Augen geöffnet hat. Derselbe vermeintlich unfreundliche Mann setzte sich einige Tage später im Bus neben mich. «Was förne schöne Tag höt! Es hed Schnee, d Sonne schiint ond de Odi hed de Rieseslalom vom Chuenisbärgli gwonne!» Ganz plötzlich begann der Mann mit mir zu schwatzen. Ich war sehr überrascht. «Jo werkli. Mega cool, dass es weder för de Sieg glänget hed!», erwiderte ich. Wir unterhielten uns weiter über das Wetter und die News aus dem Skisport, bis wir einige Haltestellen später am Bahnhof ankamen und ich ausstieg. «Of Wederluege ond en schöne Tag wönsch ech ehne!» Dieser eine Mann, den ich zu Unrecht als sehr grimmig eingestuft habe, wünschte mir sogar einen schönen Tag!

Seit dieser, für mich erstaunlichen und auch belehrenden Begegnung, gehe ich anders durch die Welt. Ich versuche weniger über andere Menschen zu urteilen und Menschen unvoreingenommen kennen zu lernen. Oft denke ich dabei an Jürg, den freundlichen alten Mann vom Bus.