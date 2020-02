Kolumne U20-Kolumne: Der Vogel aus Plastik Aline Ritter, 17, Schülerin der Kantonsschule Willisau, schreibt darüber, wie der Plastikverbrauch die Tierwelt beeinträchtigt.

Aline Ritter, 17, von der Kanti Willisau. Bild: PD

Sie schliesst ihre Augen und lauscht dem Brechen der Wellen, dem Krächzen der Möwen, dem Flüstern des Windes. Ihr Gesicht wird durch die Sommersonne geküsst, sie lächelt aber nicht. Warum?

Sie öffnet ihre Augen und blickt umher. Wo normalerweise der Sand liegt, türmt sich der Müll. Eine der Möwen, die, die am lautesten krächzt, sitzt auf einem kleinen Hügel aus Verpackungsmaterial, Plastikflaschen und -tüten. Es ist aber kein fröhlicher Laut, den die Möwe von sich gibt. Es ist mehr ein Schreien; ein Schreien um Hilfe. Das Mädchen versteht sofort und versucht, dem sterbenden Vogel zu helfen. Sie fleht Leute an, die an ihr vorbeigehen. «Sie müssen mir helfen, der Vogel stirbt!» Doch niemand hilft. Nicht einer sieht zum Vogel hinab. Alle laufen weiter, als hätte das Mädchen nichts gesagt.

Eine Woche später untersuchen Forscher den Vogel am Strand. Das Ergebnis: Die Gedärme des Vogels sind voller Plastik. Sie veröffentlichen die Todesursache und hoffen auf Aufmerksamkeit. Im Herzen des Mädchens sprüht ein neuer Funke Hoffnung. Der Weckruf kommt bei immer mehr Leuten an. Demonstrationen werden geplant, Konferenzen gehalten. Allerdings ist es immer noch die Minderheit, die nach Hilfe schreit. Man soll doch endlich die Menge des Plastiks reduzieren! Doch wie es schon bei dem kleinen Mädchen der Fall war: Alle leben weiter, als hätte niemand etwas gesagt.