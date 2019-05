Kolumne U20-Kolumne: Trotz Nachtschichten hat man nie ausgelernt Lisa Meier, 15, Fachmittelschülerin an der Kantonsschule Sursee, hat eine haarsträubende Nacht hinter sich. Der Grund: immenser Prüfungsstress. Lisa Meier

Lisa Meier.

Donnerstag, 1.18 Uhr. Aufsteigende Müdigkeit macht sich in meinem Körper breit. Ich spüre, wie meine Augenlider immer schwerer werden, meine Sicht vor den Augen verschwimmt und die Buchstaben beginnen, sich langsam zu drehen. Doch dann reisse ich ruckartig meine Augen auf, blinzle in das helle Licht der Lampe und unterdrücke ein Gähnen. Ich massiere meine pochenden Schläfen. Ignoriere die Tatsache, dass sich mein Gehirn anfühlt wie eine vollgestopfte Schublade, in welche kein Wissen mehr reinpasst, und zwinge mich, weiter zu lernen.

Donnerstag, 4.54 Uhr. Ich erwache mit einem Schlag und reisse panisch meine Augen auf. Als ich den Kopf hebe, merke ich, dass ich über meinen Büchern eingenickt bin. Panik breitet sich in mir aus. In drei Stunden schreibe ich meinen Test und ich sitze vor einem riesigen Berg voller ungelöster Aufgaben, die ich nicht verstehe. Mit zitternden Händen gehe ich die Textstellen durch, von denen ich keine Ahnung habe. Angst kriecht in mir hoch.

Donnerstag, 8.56 Uhr. Die Prüfung ist geschafft. Mit einem Ohr höre ich dem Lehrer zu, welcher vorne an der Tafel den nächsten Test ankündigt. Nehme abwesend meine Agenda hervor, die mit Abgaben, Tests und Deadlines vollgekritzelt ist, unterdrücke ein Gähnen und stelle erschrocken fest, dass heute noch eine zusätzliche Prüfung ansteht, welche sich in meiner Erinnerung komplett in Luft aufgelöst hatte. Rechne aus, dass mir 4 Stunden, 14 Minuten und 28 Sekunden bleiben, um mich darauf vorzubereiten.

Donnerstag, 12.34 Uhr. Hektisch suche ich nach Zetteln mit Daten und Informationen und versuche mir so schnell wie möglich Dinge einzuprägen, von denen ich noch nie gehört habe. Verfluche mich selbst, dass ich nicht früher angefangen habe zu lernen. Ignoriere den Fakt, dass sich mein Gehirn wieder anfühlt wie eine sehr vollgestopfte Schublade, aus welcher das Wissen förmlich rausquillt.

Donnerstag, 21.51 Uhr. Als ich mich an diesem Abend in mein Bett sinken lasse, fallen mir sofort die Augen zu. Zum ersten Mal seit langem atme ich tief durch, ohne im Hinterkopf mein schlechtes Gewissen zu spüren. In dem Moment, als ich langsam in den Schlaf hinübergleite, höre ich mein Handy vibrieren. Eine Nachricht von meiner Kollegin: «Hey Lisa, hast du schon für den Riesentest morgen gelernt?»