U20-Kolumne Vorweihnächtlicher Wahnsinn Warum tappen wir jedes Jahr vor den Festtagen in die Stressfalle?

Jaëlle Küng, 16, Kantonsschule Willisau. Bild: PD

Wir stecken mitten in der Weihnachtszeit. Frau und Herr Schweizer werden aufs Neue in die Falle des Weihnachtstresses tappen und dabei das letztjährige Ziel, die diesjährige Weihnachtszeit in allen Zügen zu geniessen, wiederum verdrängen.

Adventskalender besorgen, Geschenke einkaufen, Weihnachtsdekoration aufhängen. Einen Kurs besuchen, in dem man seinen eigenen Adventskranz bastelt, den man danach überhaupt nicht anzünden möchte, da die Kerzen ja sowieso alles mit Wachs vertröpfeln. Acht verschiedenen Guezlisorten nach den neusten Rezepten backen, Glühwein trinken und dabei nicht vergessen, penetrante Weihnachtsmusik zu hören.

Frühzeitig die Gäste für Heiligabend einladen, das Weihnachtsessen akribisch planen, einen gleichmässig gewachsenen Weihnachtsbaum besorgen und diesen natürlich schöner und stilvoller schmücken, als es die Nachbarin Veronika getan hat, der man gestern als kleinen Weihnachtsgruss einige der selbstgemachten Guezlis vorbeigebracht hat.

Plötzlich ist er da. Der langersehnte Heilige Abend. Das Essen wird vorbereitet, der Tisch geschmückt, und bevor die Gäste empfangen werden, macht man sich derart zurecht, dass Ruedi das Parfüm auch in der letzten Kirchenbank riechen kann.

Nach dem Weihnachtsgottesdienst flötet man all seinen Bekannten «Frohe Festtage» entgegen. Anschliessend wird zu Hause das Festmahl gegessen, die Geschenke ausgepackt und nicht zu vergessen, ein Familienfoto gemacht. «Knips», und der ganze Weihnachtszauber ist vorbei.

Die Kommerzialisierung des christlichen Weihnachtsfests führt uns zum kompletten Wahnsinn, was sehr schade ist. Wir wünschen uns oft, die Weihnachtszeit im nächsten Jahr ruhiger angehen zu lassen, damit wir diese auch wirklich geniessen können. Vielleicht geht unser Wunsch ja dieses Jahr in Erfüllung.