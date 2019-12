Taxifahrer erhalten Konkurrenz: Uber startet in Luzern und verstärkt das Angebot in Zug Ab sofort kann über die App des Fahrdienstvermittlers Uber eine Fahrt mit einem professionellen Fahrer bestellt werden. Und auch in Zug hat Uber Investitionen geplant.

Ein User bestellt ein Uber-Taxi. Bild: Christian Beutler / Keystone

(zim) Auf der App online nachschauen, wo der nächste Fahrer verfügbar ist, diesen mit einem Klick bestellen und nach der Fahrt die Kosten direkt in der App begleichen: So in etwa spielt sich eine Fahrt mit Uber ab. Der Fahrdienst ist gemäss eigenen Angaben weltweit in 541 Städten aktiv, darunter in Genf, Lausanne, Zürich, Basel und neu auch in Luzern.

Das Angebot umfasse zunächst den preisgünstigen Service UberX, schreibt der Fahrdienstvermittler Uber in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Eine weiterer Ausbau des Angebotes mit Optionen wie UberBlack, Uber Comfort und Uber Green sei in Planung.

Mit dem Start in Luzern komme Uber der grossen Nachfrage in Luzern entgegen: Seit Anfang dieses Jahres hätten Nutzerinnen und Nutzer dort laut Uber rund 60'000 Mal versucht, eine Fahrt über die Uber-App zu bestellen. Gleichzeitig hätten über tausend unabhängige Fahrer versucht, mit der Uber-App Fahrten anzubieten.

Neben dem Start in Luzern investiert Uber laut Mitteilung auch in weitere Städte der Schweiz, um den Menschen dort eine zusätzliche Alternative zum eigenen Auto und eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr zu bieten. Dabei werde insbesondere das bestehende Angebot in den Regionen Zug, Winterthur und Baden verstärkt.