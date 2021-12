Udligenswil Auto gerät im Schneematsch ins Schleudern und kippt zur Seite Bei winterlichen Verhältnissen ist auf der Götzentalstrasse ein Auto ins Schleudern geraten. Es fuhr gegen ein Strassenbord und kippte zur Seite. Verletzt wurde niemand.

Das Auto kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Bild: Luzerner Polizei (Udligenswil, 8. Dezember 2021)

Ein Autolenker fuhr am Mittwoch, 8. Dezember kurz nach 15 Uhr auf der mit Schneematsch bedeckten Götzentalstrasse von Udligenswil in Richtung Dierikon. In einer leichten Linkskurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilt. Aufgrund einer Lenkkorrektur geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, fuhr gegen das Strassenbord und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der Autofahrer blieb unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Das Auto war nicht mehr fahrbar und musste abtransportiert werden. Es entstand gemäss Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 4000 Franken. (zim)