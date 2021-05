Udligenswil E-Bikefahrer stürzt bei Kollision mit Auto – Polizei sucht Zeugen Bei einer Kollision mit einem Auto verletzte sich ein Fahrer eines Elektrovelos leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

(zim) Am Mittwoch, 26. Mai, fuhr ein Mann um 6.50 Uhr mit seinem Elektrovelo in Udligenswil von der Luzernerstrasse in Richtung Adligenswilstrasse. Bei der Verzweigung der Götzentalstrasse kollidierte der E-Bikefahrer mit einem weissen Auto und stützte zu Boden. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Am E-Bike entstand ein Sachschaden von rund 1000 Franken.

Der Unfallhergang ist gemäss Polizeiangaben unklar. Zur Klärung sucht die Luzerner Polizei deshalb den Fahrer des weissen Autos oder Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 041 248 81 17 zu melden.