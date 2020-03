Über 100 Meldungen: Die Luzerner Polizei muss wegen Corona-Anrufen der Bevölkerung vermehrt ausrücken Viele Personen rufen derzeit die Luzerner Polizei an, weil sie bei ihren Mitmenschen fehlbares Verhalten rund um die verordneten Massnahmen des Bundesrats festzustellen glauben. Oft handelt es sich aber um Lappalien.

Über 100 Personen haben vergangenes Wochenende die Luzerner Polizei darauf hingewiesen, dass im öffentlichen Raum die Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit (BAG) nicht eingehalten würden. Dies bestätigt Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei. Er sagt: «Wir haben verhältnismässig viele Anrufe erhalten.»

Zwei Luzerner Polizisten patrouillieren in der Stadt. Bild: Urs Flüeler/Keystone, Luzern,

20. März 2020

Seit sich das Coronavirus im Kanton Luzern eingenistet hat, ist die Schwelle zur gegenseitigen Denunziation also gesunken. Viel öfter greifen Personen zum Hörer, um die Behörden auf scheinbar fehlbares Verhalten ihrer Mitbürger hinzuweisen. Auch wenn Bertschi sagt, dass es grundsätzlich positiv ist, dass die Leute den Behörden helfen wollen, betont er:

«Wir haben keine Ausgangssperre.»

Dies bedeutet: Solange sich Personen im öffentlichen Raum an die Weisungen des Bundesrats halten, existiert im Rahmen der verordneten Massnahmen kein rechtswidriges Verhalten. Wenn sich etwa maximal fünf Personen auf einem Sportplatz aufhalten und sich dabei nicht näher als zwei Meter kommen, tolerieren die Behörden dieses Verhalten. Auch wenn der Bundesrat einschneidende Massnahmen verordnet hat: Der öffentliche Raum ist derzeit keine Sperrzone. Bertschi sagt jedoch auch: «Die grösste Hilfe wäre es, wenn die Leute gemäss den Empfehlungen des Bundesrates zu Hause blieben.»

44 Bussen verteilt

Für die Luzerner Polizei bedeuten die vielen Anrufe viele Kontrollen durch die Patrouillen. Bertschi sagt: «Uns ist es wichtig, die Gesundheit jedes Einzelnen zu schützen.» Entsprechend gehen die Behörden allen Meldungen nach. Sehen sie dabei tatsächlich rechtswidrige Verhalten, sprechen die Polizisten die betreffenden Personen zuerst darauf an. «Wir geben ihnen so die Möglichkeit, die Situation zu ändern. Wir reagieren mit Augenmass», erklärt Bertschi.

Oft sei jedoch vorgekommen, dass sich die Angesprochenen renitent gezeigt hätten. «Dann sprechen wir Ordnungsbussen in der Höhe von 100 Franken aus», sagt Bertschi. Am vergangenen Samstag habe die Polizei kantonsweit 44 solcher Bussen ausgeteilt, 20 davon auf Luzerner Stadtgebiet. Die Höhe der Ordnungsbusse hat der Bundesrat festgelegt. Härtere Massnahmen seien die Wegweisung – also das Verbot für eine Person, sich für eine gewisse Zeit auf dem entsprechenden Gebiet aufzuhalten – oder die Verzeigung. Zu allen drei Massnahmen hat die Luzerner Polizei gemäss Bertschi seit der bundesrätlichen Erklärung der «ausserordentlichen Lage» bereits gegriffen.