Live Über 20'000 am Wey-Umzug, 3000 an der Tagwache: der Güdismontag in der Stadt Luzern läuft auf Hochtouren Der Güdismontag ist der Tag der Wey-Zunft. Verfolgen Sie den Tag in unserem Ticker.

Grandioser Start in den Güdismontag bei milden 13 Grad: Um 6 Uhr startete die Wey-Tagwache in der Stadt Luzern mit einem Knall und Konfettischlangen. 3000 Fasnächtler waren dabei. Zwischenfälle gab es keine.

bei milden 13 Grad: Um 6 Uhr startete die in der Stadt Luzern mit einem Knall und Konfettischlangen. 3000 Fasnächtler waren dabei. Zwischenfälle gab es keine. Über 20'000 Zuschauer verfolgten den grossen Wey-Umzug in der Stadt Luzern bei frühlingshaften Temperaturen von 17 Grad.

in der Stadt Luzern bei frühlingshaften Temperaturen von 17 Grad. Am Dienstag geht die Fasnacht in Luzern dem Ende entgegen – mit dem grossen Monstercorso um 19.30 Uhr durch die Altstadt.

Die Bilder des Wey-Umzugs:

16:40 Uhr

Auch in Luzerns Nachbarkantonen regiert am heutigen Güdismontag die Fasnacht. In der Stadt Zug etwa macht sich Greth Schell auf die Jagd nach den Löölis - und Kindern:

Greth-Schell-Umzug in der Stadt Zug. Bild: Andreas Fässler

Löölis am Greth-Schell-Umzug in der Stadt Zug. Bild: Andreas Fässler

16:08 Uhr

Cambrias aus Ebikon:

15:58 Uhr

Streetparade in Zürich? Nein, Techno an der Grabenstrasse:

15:49 Uhr

Die Huismusig Gartenheim heizt den Fasnächtlern in der Weggisgasse ein:

15:46 Uhr

Die Gruppe Domus entführt die Zuschauer nach New York zur düsteren Zeit der Prohibition. Doch einen Lichtblick gibt es: Mama Moochs Milchbar, eine Zuflucht für gebeutelte Jazzmusiker – aber nicht nur. Die Bar wird Opfer des eigenen Erfolgs. Der mafiöse Tonie und der korrupte Gesetzeshüter Dickie Dick Dickinson geraten aneinander.

15:36 Uhr

Livemusik gefällig? Hier ein Blick auf die Rathaustreppe

15:27 Uhr

Im Zöpfli wird es eng:

Bild: Sandro Renggli

15:23 Uhr

Papageien in Luzern?

15:18 Uhr

Auch für die Fitness kann man etwas tun - vielleicht gibt's ja eine Belohnung an der Bar?

14:57 Uhr

Zum Bersten voll: der Rathausquai in der Stadt Luzern:

Bild: Sandro Renggli

14:45 Uhr

17,5 Grad in Luzern. Die Wilde Nummer hätte sich ob der warmen Temperatur wohl auch gewünscht, statt als Strickerinnen als Badekleid-Näherinnen unterwegs zu sein

Bild: Evelyne Fischer

14:39 Uhr

Apropos Partner: dreht man an der Kurbel, wechseln oben die Bilder. So entstehen Traumpaare, gesehen am Kapellplatz.

14:32 Uhr

Am Kinderumzug in Baar ist der Startschuss gefallen. Der Aufmarsch ist gross:

Bild: Vanessa Varisco

14:24 Uhr

Die Luzerner Fasnacht hilft auch bei der Partnersuche - zumindest diese beiden «Bauern» sind für einen Schwatz zu haben. Bild: Sandro Renggli

13:45 Uhr

Der Wey-Umzug ist gestartet. Erste Impressionen vom «Schweizerhof»:

Bild: Evelyne Fischer

Bild: Evelyne Fischer

13:32 Uhr

Ob dieser wilden Gruppe die Pferde durchgehen? Jedenfalls waren sie schon eine halbe Stunde vor Beginn des Wey-Umzugs im Galopp unterwegs:

Bild: Philipp Schmidli

13:29 Uhr

Auch Staatsoberhaupte aus anderen Nationen feiern an der Lozärner Fasnacht. Ort der Party: vor dem Stadthaus

Raissa Bulinsky

13:18 Uhr

Die Löchlitrampler trommeln und tröten an der Bahnhofstrasse, was das Zeug hält:

13:07 Uhr

Passend zum sonnigen Wetter verbreiten die Samba Rua Viva rassige Stimmung aus Brasilien.

13:03 Uhr

Die Fasnächtler versammeln sich beim Schwanenplatz, um den besten Platz für den Wey-Umzug zu sichern.

Bild: Raissa Bulinsky

12:54 Uhr

Bohème Musig auf der Kappelbrücke:

12:42 Uhr

Die Zäche Chöge feiern Holi am Sternenplatz und auf der Seebrücke:

Bild: Philipp Schmidli

12:31 Uhr

Tourist oder Fasnächtler?

Bild: Raissa Bulinsky

12:22 Uhr

Die Noggeler machen Mittagspause

Bild: Raissa Bulinsky

12:14 Uhr

Vor dem Umzug in Luzern ist noch richtig Schwerarbeit zu leisten.#fasnacht #weyzunft pic.twitter.com/bmTO2CfJip — FasnachtLozaern (@Fasnachtlozaern) February 24, 2020

12:02 Uhr

Bünzli, Tussi, Indianer, Rocker und Holländer, gesehen auf dem Sternenplatz:

Bild: Raissa Bulinsky

11:51 Uhr

In Einsiedeln findet am Güdelmontag der traditionelle Sühudi-Umzug statt:

11:44 Uhr

Guggemusig Schteichocher Chriens am Bahnhofplatz:

11:35 Uhr

Die Kapellbrücke, ein beliebtes Plätzchen zum Ruhen:

Bild: Raissa Bulinsky

11:29 Uhr

Alles wartet gespannt auf das Theater auf dem Stadtkeller. Unter dem Motto «Lueg emol das Panorama» bespielen die Moggetätscher das Dach. Hier gehts zum Artikel mit der Übersicht zu allen Theäterli.

Bild: Raissa Bulinsky

11:12 Uhr

Die Wey-Tagwache in Bildern:

12 Bilder 12 Bilder Das Zunftfrosch der Weyzunft bei seinem Weg über den Kornmarkt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. Februar 2020)

11:05 Uhr

Und hier unsere Berichterstattung:

die Wey-Tagwache in der Stadt Luzern

die Tagwache in Weggis

10:45 Uhr

Auftritt der Guuggemusig Leuechotzeler im Stadtkeller:

Bild: Raissa Bulinsky

10:41 Uhr

Die Rüssgusler Ebikon versetzen dich in eine andere Zeit.

10:34 Uhr

Welches Lied spielt die Guuggenmusig? Hören Sie Ausschnitte und beweisen Sie ein gutes (Fasnachts-) Ohr.

10:17 Uhr

Ob es dafür eine Busse gibt? Raumschiff und VW-Bus parkieren auf dem Veloparkplatz.

Bilder: Raissa Bulinsky

10:04 Uhr

Ob Einzelmaske, Guuggenmusig oder Umzug: Wir suchen die schönsten Leserbilder vom bunten Treiben auf den Strassen, in den Gassen und in den Beizen. Machen auch Sie mit. Laden Sie über unser Upload-Formular Ihr Bild hoch. Diese Bilder sind bisher bei uns eingetroffen:

09:52 Uhr

«Bravo Gruusig» stärkt sich mit Käse und Salami.

Bild: Raissa Bulinsky

09:45 Uhr

Das Duo «Chäs Chüechli» mit ihren mehr oder weniger zahmen Drachenküken:

Bild: Raissa Bulinsky

09:26 Uhr

Diese Maskenbälle stehen heute Montag in der Stadt Luzern an:Hotel Schweizerhof (Kleinformationen-Festival im grossen Saal ab 17 Uhr), Stadtkeller (Motto: «Schlumpfhausen»), Restaurant Rebstock, Bistro du Théâtre, Wirtschaft zur Ente, Restaurant Galliker und Restaurant Lapin. Aber auch ausserhalb Luzern finden heute diverse Maskenbälle statt so etwa in Arth, Brunnen, Geuensee, Malters, Oberägeri, Rain, Rickenbach und Willisau.

09:10 Uhr

«Echli Magie muess si»: die Luzerner Pilatusgeister sind mit grossen und kleinen Hexen unterwegs zum Magierkongress.

09:04 Uhr

Die Noggeler ziehen durch die Strassen, gesehen bei der Reussbrücke:

08:51 Uhr

Ob Wein, Schnaps oder Ramseier Apfelschorle: Bei den Schnäggebörger ist für jeden Geschmack was dabei - Prost.

08:42 Uhr

3000 Fasnächtler waren an der Wey-Tagwache auf dem Kapellplatz dabei. Im Vorjahr waren es 4000 gewesen. Zwischenfälle gab es keine. Hier geniessen drei Fasnächler die ersten Sonnenstrahlen:

Bild: Raissa Bulinsky

08:20 Uhr

Gugger-Tetris-Challenge: Nach der Guggenmusik Räbedibäms aus Hochdorf...

Bild: Boris Bürgisser (Hochdorf, 8. Februar 2020)

... haben auch die Rätschbäse aus Sarnen und...

... die Rossbomele aus Hochdorf mitgemacht. Wer macht noch mit? online@luzernerzeitung.ch

08:09 Uhr

Guggen lassen die Stadt vibrieren, hier die Conversio Lozärn:

Bild: Raissa Bulinsky

08:02 Uhr

Diese Grende haben noch etwas Pause, bevor ein weiterer Fasnachtstag für sie beginnt:

Bild: Raissa Bulinsky

07:52 Uhr

Das war die Tagwache am Güdelmäntig in Weggis. Das Highlight: Weggis brennt auf Olympia – mit einer Skipiste:

13 Bilder 13 Bilder Guggenmusig-Konzert auf dem Dorfplatz Bild: Patrick Hürlimann (Weggis, 24. Februar 2020)

07:41 Uhr

Auch das ist Fasnacht: Wir werfen einen Blick zurück auf den Sonntagabend. So ging es im Restaurant Schiff zu und her:

07:27 Uhr

Die Wey-Zunft versammelt sich vor dem «Schweizerhof» zum Frühstück. Der Frosch hält unterdessen die Stellung draussen.

Bild: Raissa Bulinsky

07:19 Uhr

Gfürchige Wesen in den Luzerner Gassen im Morgengrauen:

Bild: Raissa Bulinsky

07:04 Uhr

Der Wey-Frosch auf dem Weg durch die Luzerner Gassen:

06:53 Uhr

Die Guuggenmusigen verabschieden sich vom Kapellplatz in Richtung Rathausplatz. Hier findet das Guugger-Happening der Vereinigten Guuggenmusigen statt.

06:49 Uhr

Hände hoch für Vitamine: Traditionelles Orangenwerfen auf dem Kapellplatz.

Bild: Raissa Bulinsky

06:40 Uhr

Der Güdelmontag ist auch der Tag der Fasnacht in Weggis. Dieser startete um 6 Uhr mit der Tagwach. Die Weggiser brennen für Olympia... mit einer Skipiste:

Bild: Roman Hodel