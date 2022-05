Über dem Autobahndeckel Horwer Pfadi hat endlich ein Daheim – und die meisten finden es «megacool» Sofas und Küche drinnen, ein glasüberdachter Vorplatz draussen: Das neue Pfadiheim über dem Autobahndeckel in Horw lässt sich sehen. Nur etwas funktioniert noch nicht nach Plan.

«Megacool» – dieses Wort ist am Samstagmittag in und um das neue Horwer Pfadiheim immer wieder zu hören. Kantischülerin Nora (16), Pfadiname Trinity, findet es zum Beispiel «megacool», dass nun auch Aktivitäten drinnen möglich sind. Von einem richtigen, «megacoolen» Daheim schwärmt Kantischüler Marc (16), Pfadiname Goofy: «Man kann viele Sachen machen, wenn das Wetter mal nicht so gut ist.» Und für die Lernende FaBe Kinderbetreuung Sophie (18), Pfadiname Ariba, war es «megacool», beim Bau mitzuhelfen: «Wir haben zum Beispiel Wände gestrichen.» Dadurch trage man mehr Sorge zum Gebäude.

Halloooooo! Winkewinke aus dem neuen Pfadiheim. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 14. Mai 2022)

Ein Rundgang im einstöckigen Pfadiheim zeigt: Es ist alles da, was eine Pfadi so braucht. Im grossen Hauptraum etwa laden mehrere Sofas zum Sitzen ein, zudem gibt es Tische und Gestelle mit genügend Stauraum.

Blick ins Innere des neuen Pfadiheims. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 14. Mai 2022)

Schliesslich runden Toiletten und eine Küche, die sogar über einen Geschirrspüler verfügt, die Einrichtung ab. Der Bereich vor dem Eingang ist bei Schlechtwetter ebenfalls nutzbar, dank eines grossen Glasdachs.

Heute trinken wir auf die Pfadi! Das Glasdach und das Pfadiheim rechts haben eine Vergangenheit auf dem Schulhausareal Mattli in Kastanienbaum. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 14. Mai 2022)

Kantischüler Sirius (16), Pfadiname Härri, bringt es auf den Punkt:

«Wir haben viel mehr Platz als bisher und es riecht vor allem besser.»

Zuletzt hauste die Pfadi Horw in der Zivilschutzanlage Kirchfeld. Nur etwas funktioniert am neuen Ort noch nicht nach Plan: Der Kühlschrank.

Spendenziel beim Crowdfunding deutlich übertroffen

Dies in Ordnung zu bringen, dürfte jedoch kein Problem sein, denn die Pfadi Horw hat für das Projekt nicht alles gesammelte Geld verbraucht. «Wir haben ein gutes Startkapital, falls irgendetwas kaputt gehen sollte in nächster Zeit», sagt Lukas Niederberger (44) vom Heimverein Pfadi Horw, Pfadiname Fätzi. Denn beim Crowdfunding vor einem Jahr hatte die Pfadi das Spendenziel von 100'000 Franken deutlich übertroffen. Hinzu kamen zahlreiche Sachspenden wie zum Beispiel Gratis-Farbe vom Malergeschäft und natürlich die vielen pfadiinternen, helfenden Hände. Niederberger:

«Ohne sie hätten wir das alles nicht geschafft.»

Viel Volk an der Eröffnungsfeier mit den geladenen Sponsoren, am Megafon spricht Abteilungsleiter Fox. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 14. Mai 2022)

Im früheren Leben war das Pfadiheim ein Kindergartenpavillon beim Schulhaus Mattli und auch das Glasdach stand dort. Die Gemeinde Horw bezahlte nun nicht nur die Erschliessung am neuen Ort über dem Autobahndeckel beim Schulhaus Spitz mit Strom und Wasser, sondern auch die 50'000 Franken teure, per Gesetz notwendige energetische Sanierung. Dass beim Sponsorenapéro fast alle Gemeinderatsmitglieder zugegen sind, sei aber nicht als Kontrolle zu verstehen, wie Gemeindepräsident Ruedi Burkard (66), Pfadiname Vindex, schmunzelnd sagt: «Auf keinen Fall, wir sind als Privatpersonen hier.» Dennoch sei das Geld gut investiert «und das Resultat ist hervorragend».

Lukas Niederberger vom Heimverein der Pfadi Horw. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 14. Mai 2022)

Das hört Lukas Niederberger von der Pfadi Horw gerne und wagt eine Prognose: «Für die nächsten 20 Jahre sollten wir jetzt Ruhe haben.»