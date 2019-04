Über Neubesetzung im Emmer Gemeinderat wird im Herbst abgestimmt Mit dem Rücktritt des bisherigen Gemeindepräsidenten Rolf Born per Ende August wird ein Sitz im Emmer Gemeinderat frei. Der verbleibende Gemeinderat wird die Übergangsphase bis zur Ersatzwahl am 20. Oktober zu viert bewältigen.

(pd/lil) Der bisherige Emmer Gemeindepräsident Rolf Born tritt per 31. August diesen Jahres zurück. Über die Neubesetzung des vakanten Sitzes wird am 20. Oktober abgestimmt.

Die Wahlvorschläge für ein neues Gemeinderatsmitglied sowie für eine neue Gemeindepräsidentin oder einen Präsidenten müssen bis spätestens am Montagmittag, 2. September bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am Sonntag, 24. November statt.

Bei der Festlegung des Termins gab es für den Gemeinderat diverse Faktoren zu berücksichtigen, wie der Gemeindeschreiber Patrick Vogel in einer Mitteilung schreibt. Zum einen bräuchten die Parteien genügen Vorbereitungszeit für die Evaluation und Nomination ihrer Kandidaten, zum anderen mussten die Ostertage und die Ferienzeit berücksichtigt werden. Eine Ersatzwahl am 30. Juni mit Eingabefrist bis am 13. Mai wurde daher als zu kurzfristig erachtet.

Darüber hinaus könne mit der Ansetzung der Ersatzwahl auf den 20. Oktober auf einen separaten Wahltermin verzichtet werden. Die Ersatzwahl findet nun am selben Tag wie die Neuwahlen des National- und Ständerats statt. Das spare erhebliche Kosten und verhindere, dass die Stimmberechtigten innert vier Monaten nach den Sommerferien drei Mal an die Urne gebeten werden. Der Gemeinderat sei indes überzeugt, die Übergangsphase mit vier Mitgliedern bewältigen zu können.