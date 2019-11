Überdachung der Zentralstrasse in Ebikon ist «machbar» Eine Überdachung der Kantonsstrasse im Dorfzentrum von Ebikon hätte «vielversprechende Vorzüge». Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Gemeinderat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie. Allerdings gäbe es auch Nachteile. Hugo Bischof

Visualisierung der überdachten Zentralstrasse im Zentrum von Ebikon (Bild: PD)

Die Gemeinde Ebikon sieht in ihrem Masterplan eine Aufwertung entlang der Zentralstrasse im Dorfzentrum vor. 2016 lancierte der Ebikoner Architekt Roland Huwiler die Idee einer Überdachung der Kantonsstrasse zwischen dem Knoten Schlösslistrasse und dem Restaurant Sonne. Der Gemeinderat gab daraufhin eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Deren Ergebnis liegt nun vor. Gemäss dem Gemeinderat zeigt die Machbarkeitsstudie:

«Aus technisch-konstruktiver Sicht ist die Überdachung des Strassenabschnitts im Zentrum von Ebikon über eine Länge von 270 Meter umsetzbar.»

Die vierspurige Verkehrsführung könnte demnach «übernommen und überdacht werden». Das Tunnelprofil würde mit einer Breite von 21 Meter und einer Höhe von 6,5 Meter «entsprechend massiv ausfallen». Die Zentralstrasse K17 ist die wichtigste Verkehrsachse in Ebikon. Die Gemeinde wird durch diese Strasse erschlossen, aber auch durchschnitten.

Die Überdachung weise «vielversprechende Vorzüge» auf, sagt Gemeinderat Hans Peter Bienz, Vorsteher des Ressorts Planung und Bau: «Die Idee birgt auf den ersten Blick zahlreiche Vorteile und neue Gestaltungsmöglichkeiten, weil sie die Verkehrsachse einmantelt und mit Hochbauten einkleidet.» Die Studie decke aber auch Herausforderungen und Nachteile eines Tunnelbauwerks auf. Bienz: «Während der Masterplan den Moränenhügel beim historischen Ortskern von Ebikon als prägenden Freiraum sieht, wird dieser von einem allfälligen Tunnel gänzlich eingehüllt.» Auch die Baukosten seien nicht zu vernachlässigen. Sie belaufen sich gemäss Bienz mittlerweile auf mindestens 25 Millionen Franken: «Hinzu kommen jährlich anfallende Unterhalts- und Betriebskosten, welche das Gemeindebudget belasten.»

Die umfassenden Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie würden in der Planungs-, Umwelt- und Energiekommission (PUEK) sowie in der Controlling-Kommission diskutiert und gewürdigt, sagt Bienz. Nebst den Kommissionen wurden zur fachlichen Stellungnahme ebenfalls LuzernPlus, der Kanton (Dienststelle für Verkehr und Infrastruktur, VIF) sowie die Fachkommission Ortsentwicklung zur Vernehmlassung eingeladen. Deren Stellungnahmen sollen «gesammelt und in eine politische Diskussion überführt werden». Bienz:

«Der Gemeinderat Ebikon freut sich auf einen offenen Diskurs.»

Die Öffentlichkeit soll «zu gegebener Zeit über die Haltungen und Empfehlungen des Gemeinderats und der politischen Akteure informiert werden». Die interessierte Bevölkerung erhält zudem per sofort Zugang zu den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zur Überdachung der Zentralstrasse im Zentrum Ebikons.