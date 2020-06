Übergärung von Heuballen führt zum Brand einer Scheune in Winikon In der Nacht auf Mittwoch ist in einer Scheune im Trienger Ortsteil Winikon ein Feuer ausgebrochen. Weder Personen noch Tiere kamen dabei zu Schaden.

(se) Am Mittwoch, 3 Uhr, bemerkte ein Landwirt, dass in einer Scheune im Gebiet Weiernheim in Winikon ein Feuer ausgebrochen ist. Nachdem er die Feuerwehr alarmierte, bekämpfte er das Feuer zunächst selber, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Im Einsatz standen rund 100 Angehörigen der Regiowehr Triengen, der Feuerwehren Büron und Region Sursee sowie die Betriebsfeuerwehr Trisa.

Als Ursache konnten Branddetektive die Übergärung von Heu-Quaderballen ausfindig machen.

Der Brand wurde früh entdeckt, weshalb weder Menschen noch Tiere verletzt wurden. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Dieser dürfte jedoch laut Polizeiangaben aufgrund der frühen Brandentdeckung eher gering sein.