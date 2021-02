Übernachtungszahlen Corona hat das Luzerner Tourismusjahr 2020 massiv ausgebremst Die ausländischen Märkte des Luzerner Tourismus sind im Jahr der Coronakrise massiv eingebrochen. Schweizer Gäste konnte man dafür überraschend viele verzeichnen.

Das Coronavirus hat dem Luzerner Tourismus letztes Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bild: Urs Flüeler / Keystone

(sre) Wie erwartet hat der Tourismus in der Zentralschweiz massiv unter der Corona-Pandemie gelitten. Wie die Luzern Tourismus AG mitteilt, wurden im vergangenen Jahr in der Stadt Luzern 484’891 Übernachtungen gezählt – ein immenser Rückgang von 64,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtregion Luzern-Vierwaldstättersee - die Kantone Luzern, Schwyz, Uri, Obwalden und Nidwalden - verzeichnete 2'139'580 Logiernächte. Dies sind 45,3 Prozent weniger als im Jahr 2019.

In der Stadt Luzern sind die Zahlen aus den ausländischen Märkten am markantesten zurückgegangen. Von den Reiseeinschränkungen vergleichsweise am wenigsten betroffen waren die Europa-Märkte, die mit einem Minus 54,6 Prozent abgeschlossen haben. «Die üblicherweise wichtigsten ausländischen Gäste, jene aus den USA, blieben fast vollständig fern», heisst es in der Mitteilung der Luzern Tourismus AG. Lediglich rund 15'000 Nächte im Vergleich zu 266'000 im Vorjahr seien gezählt worden, was einem Minus von 94,3 Prozent entspreche. Auch für die asiatischen Gäste waren Reisen nach Europa während einem Grossteil des Jahres 2020 nicht möglich, was in einem Minus von 90,2 Prozent resultierte.

Schweizer Markt überraschend stark

In der Konsequenz sei der Marktanteil des Heimmarktes in der Stadt Luzern von 23 Prozent auf 60 Prozent gestiegen – aber nicht nur, weil die ausländischen Märkte eingebrochen sind: 2020 wurden 292'131 Logiernächte gezählt, was ein vergleichsweise kleiner Rückgang von 7,7 Prozent zum Vorjahr bedeutet. «Von Juli bis Oktober haben gar mehr Schweizerinnen und Schweizer in der Stadt übernachtet als im Jahr 2019», so Luzern Tourismus.

Auch in der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee hat der Anteil der Schweizer Gäste von 41 Prozent im Jahr 2019 auf 73 Prozent zugenommen – dank mehr und neuen Gästen, vor allem auch aus der Romandie. In der Gesamtregion haben lediglich 2,3 Prozent weniger Schweizer Gäste als im Vorjahr übernachtet. Dafür haben auch hier die ausländischen Märkte massiv eingebüsst. Europa insgesamt verzeichnet ein Verlust von 48,4 Prozent, bei Asien und Amerika sind die Verluste mit jeweils minus 91,6 Prozent riesig. Insgesamt wurden in der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee im Jahr 2’139’580 Nächte gezählt, 45,3 Prozent weniger als im Vorjahr.

Vor der Coronakrise belegte Luzern im Ranking der Sommerdestinationen die Spitzenposition, wie die aktuelle Studie von BAK Economics zur Performance von 150 internationalen Destinationen im Alpenraum zeigt (die Studie bezieht sich auf Daten von 2019). Über das ganze Jahr gesehen belegt Luzern den ebenfalls ausgezeichneten Rang 3. Für die Luzern Tourismus AG ein gutes Zeichen: «Diese komfortable Ausgangslage macht Hoffnung, dass die Destination wieder an die Erfolge vor der Pandemie anknüpfen kann.»