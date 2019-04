Überparteiliches Frauen-Netzwerk empfiehlt Korintha Bärtsch für den Regierungsrat Politikerinnen aus allen Kantonsratsparteien haben sich zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil in politischen Ämtern zu erhöhen. Das Gremium hat mehrheitlich den Entschluss gefasst, die Grüne Regierungsratskandidatin für den zweiten Wahlgang zu empfehlen.

(rt) Das Netzwerk «Frauen Luzern Politik» gibt eine Wahlempfehlung für Korintha Bärtsch im zweiten Wahlgang ab, wie das Gremium mitteilt. Im Netzwerk sind Politikerinnen aller sechs Kantonsratsparteien vertreten. Auf die Frage, ob alle Mitglieder die Empfehlung für die Grüne Kandidatin gestützt haben, sagt GLP-Kantonsrätin Claudia Huser Barmettler: «Wir haben als Gremium mehrheitlich so entschieden.»

In der Mitteilung schreibt sie: «Korintha Bärtsch verfügt über eine breite politische wie berufliche Praxis und Führungserfahrung.» Das Volk habe gesprochen: Eine Frau in der Regierung sei überfällig. Korintha Bärtsch habe «ein beachtliches Resultat erzielt, insbesondere auch in der Landschaft»