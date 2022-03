Ukraine-Krieg Aktuell rund 250 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen – Kanton Luzern erwartet bis im Sommer 5000 Flüchtlinge Kanton Luzern und Luzerner Gemeinden schaffen für Personen aus der Ukraine fleissig neue Plätze. Bei Gastfamilien fehlt aber nach wie vor der Überblick.

«Die Situation ändert sich stündlich», sagte Guido Graf am Donnerstag an einer Medienkonferenz. Der kantonale Gesundheits- und Sozialdirektor informierte mit Martin Merki, dem Sozial- und Sicherheitsdirektor der Stadt Luzern, über den aktuellen Stand bei der Bewältigung der Flüchtlingswelle. Zum Beweis der Volatilität korrigierte Graf gleich eine Zahl aus der Medienmitteilung deutlich nach oben: Bis vor den Sommerferien werden im Kanton Luzern nicht 2500 Flüchtlinge erwartet, sondern 5000.

Bis jetzt hat der Bund dem Kanton Luzern rund 250 Personen mit Status S zugewiesen. Täglich kommen im Schnitt rund 30 Ukrainerinnen und Ukrainer hinzu. «Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit», fügte Graf an. Kürzlich sei eine Gruppe um 1 Uhr nachts eingetroffen. Die Dauer und die Folgen des Krieges in der Ukraine seien nicht absehbar. Guido Graf: «Wir alle, inklusive die ukrainischen Schutzsuchenden, hoffen auf eine schnelle Rückkehr in die Ukraine. Wenn das nicht möglich ist, müssen wir die Frage der Lancierung von Integrationsmassnahmen neu beurteilen.»

Mit Sprint starten, um Marathon zu laufen

Im Hinblick auf die eben erst bewältigte Coronakrise sagte Graf, dass man zum zweiten Mal innert zwei Jahren im Sprintmodus in die Krisenbewältigung starte, um sich gleichzeitig auf einen Marathon einzustellen. Die aktuellen Herausforderungen lägen in den Bereichen Empfang, Unterbringung, Betreuung und Beschulung.

Bezüglich Empfang betreibe die kantonale Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen seit Montag auf dem Inseli in Luzern eine Anlaufstelle für Schutzbedürftige, die aus den Bundesasylzentren dem Kanton Luzern zugewiesen werden. Was die Unterkünfte betrifft, sind bis jetzt 530 Plätze geschaffen worden. Diese befinden sich in Grossunterkünften wie dem Personalhaus Wolhusen oder demnächst im Libellenhof Luzern, in Durchgangsunterkünften wie in der Zivilschutzanlage Rönnimoos und bald auch in der Mehrzweckhalle Allmend sowie in den Zentren St. Urban und Marienburg Wikon. Weitere Plätze seien in Planung.

Unterkunftsplätze im Kanton Luzern Aktuell insgesamt rund 530 Plätze Unterkunft Plätze Personalhaus Wolhusen 30 Don Bosco Beromünster 20 Dormenhas Horw (bis 8.4.) 40 Libellenhof Luzern 80/300 ab Mitte April Malters 30 ALSO Emmen 24 Eschenbach (in Vorbereitung) 35 Panneregg Weggis (in Vorbereitung) 20 Buchrain Tschann (in Vorbereitung) 30 Rönnimoos Luzern 140 Allmend (in Vorbereitung) 200 Utenberg Luzern (in Vorbereitung) 100 St. Urban 100 Marienburg Wikon (in Vorbereitung) 120

Die Beschulung findet in den Zentren selbst oder in zusätzlichen Räumen statt und bei den Unterkünften in den jeweiligen Gemeinden. Die Kinder erhalten zusätzlich Unterricht in Deutsch als Zweitsprache. Die Kosten übernimmt der Kanton. Damit genügend Lehrpersonen zur Verfügung stehen, sollen bis zu den Sommerferien pensionierte Lehrpersonen für befristete Einsätze gewonnen werden. Bis jetzt sind im Kanton Luzern rund 95 schulpflichtige Kinder eingetroffen. Allein die Stadt Luzern hat laut Martin Merki zwei zusätzliche Aufnahmeklassen eröffnet. Kindergärtler würden direkt in die Kindergärten integriert.

Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer privat bei Gastfamilien untergekommen sind, darüber hat weder der Bund noch der Kanton eine Übersicht, wie Guido Graf einräumte. «Deshalb rufen wir Gastfamilien wie auch Flüchtlinge dazu auf, sich registrieren zu lassen.» Man wolle sicherstellen, dass die Platzierungen für beide Seiten stimmen. Wenn die Schutzbedürftigen aus dem Asylbereich kommen und Sozialhilfe erhalten, können von der öffentlichen Hand Mietkosten übernommen werden.

Wenn ukrainische Personen in der Schweiz ein Asylgesuch einreichen, haben sie bei Bedürftigkeit Anspruch auf Unterstützung. Die Krise könne nur gemeinsam bewältigt werden, betonten die Sozialdirektoren von Kanton und Stadt. Das schliesse auch die Bevölkerung und die Vereine mit ein. Organisationen wie die Kirchen oder «Hello Welcome» verfügten über Räume, Freiwillige und viel Know-how, das jetzt gebraucht wird.