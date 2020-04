Ulrich Salm wird neuer Rektor der Kantonsschule Sursee Die Kantonsschule Sursee erhält einen neuen Rektor: Ulrich Salm übernimmt die Leitung der Schule per 1. August und löst Christoph Freihofer ab.

(lil) Ulrich Salm ist derzeit Prorektor und Mitglied der Schulleitung der Alten Kantonsschule Aarau. Nun wurde er von Aldo Magno, Leiter der Dienststelle Gymnasialbildung, zum neuen Rektor der Kantonsschule Sursee gewählt.

Ulrich Salm Bild: PD

Salm stammt aus dem aargauischen Veltheim. Er studierte Wirtschaft an der Uni Zürich und erlangte im Anschluss das Handelslehrerdiplom. Er unterrichtete an verschiedenen Schulen in Zürich und Aarau. Seit 2000 ist Salm Lehrer und Prorektor an der Alten Kantonsschule Aarau und unter anderem im Vorstand der Schweizerischen Handelsschulrektorenkonferenz.