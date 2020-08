Die Migros an der Bruchstrasse wird umgebaut Ab Samstag, 19. September 2020, wird die Migros Filiale in der Bruchstrasse umgebaut. Schon vor den Bauarbeiten gab es aber eine Neuerung.

Liliane Bieri wird die Nachfolgerin von Marcel Frischknecht. Bild: Migros

(pjm) Die Migros Filiale in der Bruchstrasse wird für rund 3,74 Millionen Franken umgebaut, schreibt die Migros in einer Mitteilung. Aus diesem Grund bleibt die Filiale vom 19. September ab 12 Uhr bis zur Neueröffnung am 22. Oktober 2020 geschlossen. Für den Bau werden vornehmlich regionale Unternehmen beauftragt. Mit der Neueröffnung verspricht Migros den Kunden ein besseres Einkaufserlebnis mit einem vergrösserten Angebot an Bio- und regionalen Produkten, sowie einer grösseren Auswahl an Sofortkonsum-Artikeln.

Schon jetzt gab es aber Neuerungen in der Migros Bruchstrasse. Die bisherige Leiterin der Filiale in Hitzkirch, Liliane Bieri, übernahm per ersten August die Leitung in der Bruchstrasse. Damit wird sie die Nachfolgerin von Marcel Frischknecht, welcher nach 42 Jahren bei der Migros in Pension geht.