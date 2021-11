Umfrage Coronakrise? Luzerner Firmen sind schon wieder zuversichtlich Die aktuellste Umfrage des Luzerner Gewerbeverbands zeigt: Die Unternehmen im Kanton haben sich von der Pandemie schnell erholt. Geholfen haben laut Direktor Gaudenz Zemp auch staatliche Hilfen, über die am 28. November abgestimmt wird.

Ein steiles V haben sich Ökonomen gewünscht. Also nach dem schnellen Einbruch der Wirtschaft eine ebenso schnelle Erholung. Genau diese Entwicklung zeichnet sich jetzt für den Kanton Luzern ab. Darauf deutet die aktuellste Umfrage hin, welche der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL) mit Demoscope jedes Jahr macht.

Gesundheitsdirektor stellte sich Gewerblern Nach einem Jahr Unterbruch hat der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL) am Donnerstagabend die Umfrageergebnisse vor Publikum präsentiert. Letztes Jahr wich der Verband auf eine Online-Präsentation aus. Nun fand die Impulsveranstaltung Luzern 22 vor über 300 Gästen in der Messe Luzern statt – Zutritt gab es nur mit gültigem Covid-Zertifikat. Auf dem «heissen Stuhl» stellte sich der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf den Fragen von KGL-Direktor Gaudenz Zemp zu den Umfrageresultaten und zur Coronakrise. Und die drei bürgerlichen Jungparteien zeigten in einem Wettbewerb auf, was den Kanton Luzern im kommenden Jahr am besten vorwärtsbringt. (avd)

Angeschrieben wurden knapp 6400 Mitglieder, die in einem Gewerbeverein organisiert sind. Rund 12 Prozent haben sich zwischen dem 10. September und dem 31. Oktober an der Onlineumfrage beteiligt. Die Resultate wurden den Mitgliedern am Donnerstagabend am Anlass Luzern 22 vorgestellt (siehe Box). Das sind die wichtigsten Ergebnisse:

40 Prozent der Firmen geben an, dass sich die Auftragslage im Vergleich zu 2020 verbessert hat (siehe Grafik). Letztes Jahr sprachen nur 22 Prozent von einer Verbesserung gegenüber 2019. Umgekehrt hat damals die Hälfte angegeben, dass sich die Auftragslage verschlechtert hat. Dieses Jahr sind es noch 30 Prozent.

Die Auftragsbücher dürften sich nach Einschätzung der Luzerner KMU auch nächstes Jahr füllen. Dieser Meinung sind 57 Prozent. Eine schlechtere Auftragslage prognostizieren 19 Prozent. Letztes Jahr sind für 2021 doppelt so viele Firmenchefs von einer schlechteren Auftragslage ausgegangen.

Mehr Aufträge, mehr Gewinn: Davon geht für nächstes Jahr fast die Hälfte der Firmen aus. Letztes Jahr war es nur ein Drittel. Optimistischer beurteilen die Firmen auch die allgemeine Wirtschaftslage im Kanton: Glaubten letztes Jahr rekordtiefe 32 Prozent an bessere Aussichten für 2021, sind es heuer für nächstes Jahr 58 Prozent.

Der Wirtschaftsmotor wird gemäss den Luzerner Firmen also wieder brummen. Dafür braucht es aber auch geeignetes Personal. Letztes Jahr gab ein Drittel der Firmen an, dass die Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden dieses Jahr schwieriger wird. Heuer sind es für nächstes Jahr 58 Prozent – was dem Niveau der Jahre bis 2019 entspricht. Der Fachkräftemangel rückt also auch ausserhalb des Gesundheitswesens wieder in den Vordergrund.

Erstmals befragte der KGL seine Mitglieder nach allfälligen Lieferengpässen. Zwei Drittel geben an, aktuell stark, wenig oder kurzzeitig davon betroffen zu sein. Davon denken 55 Prozent, dass auch nächstes Jahr mit einem Mangel an Rohstoffen zu rechnen ist. Etwa jede zehnte Firma befürchtet sogar eine weitere Verschärfung der Lage. Weil Lieferengpässe meistens Preisaufschläge zur Folge haben, geben 70 Prozent an, dass sie aktuell zumindest bei einzelnen (Roh-)Produkten mehr zahlen müssen.

Laut KGL-Direktor Gaudenz Zemp führt entweder eine hohe Nachfrage zu einer Verknappung, etwa aktuell bei Holz. Oder es gebe Probleme bei der Produktion, zum Beispiel bei der Elektronik. «Auf jeden Fall steigt bei vielen Firmen das Bedürfnis nach eigenen Lagerkapazitäten. Man will sich weniger auf termingerechte Lieferungen verlassen müssen.» Das verschärfe allerdings kurzfristig die Knappheit zusätzlich, zumindest bis die Lager gefüllt seien.

Die Umfrageergebnisse zeigen laut Zemp, wie wichtig die staatliche Hilfe für die Luzerner KMU-Landschaft war und ist. «Dank der Ausweitung der Kurzarbeit, des Erwerbsersatzes für Selbstständige oder Härtefallhilfen konnte die Wirtschaft gezielt und erfolgreich gestützt werden», sagt Zemp, der für die FDP im Kantonsrat politisiert. Er fügt an, dass das Covid-Gesetz Bund und Kantone verpflichtet habe, sich nicht nur auf gesundheitliche Aspekte zu fokussieren, sondern auch auf wirtschaftliche und gesellschaftliche. «Diese Balance war wichtig.»

Die aufgehobene Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte und das Covid-Zertifikat würden auch 2022 dazu beitragen, dass die Unternehmen Planungssicherheit haben und gewinnbringend arbeiten können. Kurzum: «Es ist für das Luzerner Gewerbe deshalb extrem wichtig, dass die Bevölkerung am 28. November dem Covid-Gesetz zustimmt.»