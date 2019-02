Umfrage der SP des Kantons Luzern: Sparen bei der Bildung bewegt am meisten Im Hinblick auf die Wahlen hat die SP des Kantons Luzern 1635 Personen befragt. Dabei schwang ein Thema obenauf.

Geht es nach einer Umfrage der SP des Kantons Luzern, ist die Bildung bei der Bevölkerung das wichtigste Anliegen. Das Thema wurde bei telefonischen und persönlichen Gesprächen mit SP-Vertretern mit 32,8 Prozent am häufigsten genannt, gefolgt von Wohnen (21 Prozent), der Prämienverbilligung (17,1 Prozent) und der Steuerpolitik (16,4 Prozent). Innerhalb des Themenbereichs Bildung wurde die Sparpolitik am häufigsten genannt, gefolgt von der Chancengleichheit (21,7 Prozent), wie die SP des Kantons Luzern am Montag nach der Kantonsrats-Sondersession erläuterte.

An der Umfrage, die zwischen Oktober und Dezember 2018 stattfand, nahmen 1635 Personen teil. Davon fanden 741 in der Stadt Luzern statt, 131 in Emmen und 89 in Kriens. Der Rest verteilte sich breiter auf den ganzen Kanton. Dass mit rund 45 Prozent überdurchschnittlich Umfrageteilnehmer viele aus der Stadt teilnahmen, wo die SP am meisten Wähler hat, ist der Parteispitze bewusst. Laut Präsident David Roth hat das mit der Zahl und der Bereitschaft der Freiwilligen in der SP zu tun. «Die Umfrage ist nicht repräsentativ.» Dennoch biete sie der Partei gute Anhaltspunkte für die Politik auf kommunaler und kantonaler Ebene. Es sei denkbar, dass solche Umfragen auch künftig in einer ähnlichen Form durchgeführt würden. (avd)