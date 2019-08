Umfrage: Wie gerne leben Sie in Luzern? Dieser Tage beginnt im Kanton Luzern eine gross angelegte Bevölkerungsbefragung. Die Teilnehmenden werden im Zufallsverfahren bestimmt.

Sie wird im Auftrag des Regierungsrats sowie des Luzerner Stadtrats von Lustat Statistik Luzern durchgeführt und dauert bei Ende November 2019. «Rund 4200 Personen werden zu ihren Einschätzungen, Haltungen und zur Zufriedenheit befragt – insbesondere in jenen Lebensbereichen, die für die Politikgestaltung von Bedeutung sind», schreibt die Staatskanzlei Luzern in einer Mitteilung.

Die Ergebnisse erlaubten systematische Einblicke, wie die Bevölkerung die Lebensbedingungen im Kanton und in der Stadt Luzern einschätze. Den Teilnehmenden werden etwa folgende Fragen gestellt: «Wie gerne leben Sie im Kanton Luzern? Was gefällt Ihnen an der Stadt und am Kanton Luzern besonders gut? Wo sehen Sie zurzeit die grössten Probleme?»

Angaben werden «streng vertraulich» behandelt

Die 4200 Luzernerinnen und Luzerner zwischen 15 und 79 Jahren werden im Zufallsverfahren ausgewählt und schriftlich zur Teilnahme an der Befragung eingeladen. Die Fragen können anschliessend online beantwortet werden. Die Befragung ist freiwillig. Die Staatskanzlei versichert, dass «alle Angaben streng vertraulich behandelt und nur in anonymisierter Form ausgewertet werden». Lustat wird die Ergebnisse der Befragung im Frühsommer 2020 publizieren. (pd/cpm)