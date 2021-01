Null Pflanzen: Der Luzerner Grendel ist trist und das bleibt so – warum eigentlich?

29 Jahre ist es her, dass der damalige Stadtrat die Aufwertung von Löwengraben und Grendel aufgleiste. Die Idee: eine durchgehende Fussgängerzone von der Spreuerbrücke bis zum Schwanenplatz. Erst 2001 wurde der Grendel allerdings autofrei. Vor ziemlich genau 19 Jahren präsentierte die Stadt dann das Siegerprojekt des Wettbewerbs für die Umgestaltung des Grendels mit dem Namen Grossstadtgraben. Es setzte bewusst auf Schlichtheit. Bloss kein «Dekostadtgrün», wie unsere Zeitung im Januar 2002 berichtete – was schon damals zu reden gab unter den Grendel-Geschäftsinhabern. Doch das Stimmvolk sagte 2003 Nein zur 2,6 Millionen Franken teuren Umgestaltung. 2007 kam die Idee eines «Walk of Watches» auf. Zwei Jahre später wagte man nach mehreren politischen Vorstössen einen Neuanfang, holte Anrainer und auch die IG «Walk of Watches» ins Boot, sogar ein Ideenwettbewerb wurde lanciert, doch aus finanziellen Gründen zog die Stadt die Reissleine. 2014 nahm die Stadt einen neuen Anlauf mit einem 3,7 Millionen Franken teuren Umgestaltungs- und vor allem auch Sanierungsprojekt, aber für beide Strassen. Als Basis nahm sie das Siegerprojekt von 2001. Der Grosse Stadtrat genehmigte den Kredit 2016, zwei Jahre später begannen die Arbeiten – und dauerten bis 2019. (hor)