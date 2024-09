Umwelt Zu viel Ammoniak in Luzern: Umweltverbände warnen vor einer «Zeitbombe» Naturschutzorganisationen haben eine Studie zur Ammoniakbelastung in der Schweiz veröffentlicht. Luzern kommt dabei schlecht weg. Die Umweltverbände fordern den Kanton zum Handeln auf, dieser verweist auf bereits laufende Projekte.

Katja Dürst, Geschäftsführerin von Pro Natura Luzern, und Ammoniakspezialist Kurt Eichenberger vom WWF fordern vom Kanton Luzern, dass er die hohen Stickstoff-Belastungen aus der Landwirtschaft eindämmt. Bild: Pius Amrein (Rain, 16. Mai 2022)

Irgendwo zwischen Rain und Eschenbach, die Gräser spriessen, die Kühe grasen friedlich auf den Feldern. Am Waldrand steht Kurt Eichenberger, um ihn herum blüht und gedeiht es, doch der ehemalige WWF-Geschäftsführer von Luzern kann dem Idyll gerade wenig abgewinnen. Im Gegenteil, er weist auf eine unsichtbare Gefahr hin, welche von den umliegenden Viehbetrieben stammt. Ammoniak. «Wir stehen hier in einem Gebiet, das besonders stark durch Stickstoffe aus der Landwirtschaft belastet ist», so der Ammoniakexperte und derzeitige Chef des WWF Bern.

Zusammen mit den Umweltverbänden Birdlife, Pro Natura und der Organisation Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz lud der WWF zu einer Begehung, um die Umweltauswirkungen von Stickstoff-Überschüssen aufzuzeigen.

Studie kommt zu vernichtendem Schluss Die Naturschutzverbände WWF, Birdlife, Pro Natura und die Organisation Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz veröffentlichen heute die von ihnen in Auftrag gegebene Studie «Ammoniak – Die Situation in ausgewählten Schweizer Kantonen». Die Studie kommt zum Schluss, dass in keinem der untersuchten Kantone – darunter Luzern mit seiner intensiven Tierhaltung – die nationalen und kantonalen Reduktionsziele «auch nur annähernd» erreicht wurden. Gemäss der Studie ist die Situation in Luzern besonders dramatisch, weil die Entwicklung keinen Abwärtstrend, sondern im Gegenteil eine Zunahme der Ammoniakbelastung zeige. Der vom Kanton definierte Zielwert, die Belastung bis 2020 um 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2000 zu senken, sei nicht erreicht worden. Das Fazit von Kurt Eichenberger: «Die Kantone sind auf ganzer Linie gescheitert.» Der Kanton Luzern hat sich 2020 zum neuen Ziel gesetzt, die Ammoniakemissionen bis 2030 um 20 Prozent zu reduzieren (gegenüber dem Referenzjahr 2014). (jh)

Ammoniak hat Auswirkungen auf Natur und Mensch

Kurt Eichenberger dreht sich zum Fichtenwald um und zeigt auf den dicht verwucherten Waldboden. Die zahlreichen Brennnesseln, Brombeeren und Holunderpflanzen würden darauf hindeuten, dass dieser Boden zu viel Stickstoff enthalte. Die Pflanzen seien ein sogenannter «Stickstoff-Indikator».

Ammoniak, das vor allem aus Kot und Harn der Nutztiere entsteht und durch Wind und Regen in die Böden gelangt, führe zu einer Versauerung der Erde. Dies wiederum habe Auswirkungen auf das Wurzelwerk der Bäume, das dadurch geschwächt werde. «Der Wald wird anfällig, Bäume fallen bei Wind eher um», erklärt Eichenberger. Darunter leide nicht nur die Natur, sondern auch der Mensch. Schliesslich werde der Wald auch wirtschaftlich genutzt und diene in verschiedenen Regionen der Schweiz als Schutzwald.

Ein Waldstück in Rain, das den Einfluss von Stickstoff-Überschuss widerspiegelt. Invasiv vorkommende Pflanzen wie Holunder, Brennnesseln und Brombeeren gelten als sogenannte «Stickstoff-Zeiger». Bild: Pius Amrein (Rain, 16. Mai 2022)

Eine weitere Auswirkung von zu viel Stickstoff im Boden zeige sich bei der Biodiversität. Katja Dürst, Geschäftsleiterin von Pro Natura Luzern, deutet auf eine extensiv genutzte Wiese, auf der verschiedenste Blumen blühen. «Nährstoffarme Böden führen auch zu einer Blumenvielfalt.» Dies wiederum ziehe Insekten an, von welchen sich die Vögel ernähren.

Auch der Mensch sei von zu hohen Ammoniakbelastungen betroffen. Gemäss der Ärztin Sabine Heselhaus von der Organisation Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz gelangt Ammoniak in Form von Nitrat ins Grundwasser, welches in zu hohen Dosen insbesondere für Kleinkinder gefährlich sein könne.

Für Ammoniakexperte Kurt Eichenberger ist daher klar:

«Ammoniak ist eine Zeitbombe, wir sägen an unserem eigenen Ast, wenn wir nichts dagegen tun.»

Nicht gegen, sondern mit der Landwirtschaft

Wie man handeln muss, ist für die Umweltverbände klar: Die Tierbestände müssen sinken und der Kanton soll den Bauern alternative Kulturen schmackhaft machen. «Wir müssen damit aufhören, auf so grossen Flächen Tierfutter zu produzieren, besser wäre es, wir würden pflanzliche Proteine fördern», so Kurt Eichenberger. Katja Dürst hofft auf das kantonale Förderprogramm, welches vermehrt auf Spezialkulturen setzen will.

Eichenberger wie Dürst betonen, dass Reformen nicht ohne die Bauern funktionieren und man auch nicht gegen die Landwirtschaft, sondern mit ihr zusammenarbeiten wolle. Kurt Eichenberger richtet seine Kritik deshalb viel mehr gegen den Kanton: «Man fragt sich schon, warum in den letzten 20 Jahren so wenig passiert ist. Ich kann nur mutmassen, glaube aber, dass es an Kontrollen und der Durchsetzung von Massnahmen fehlt. Zudem werden die Bauern vom Kanton bei der Umstellung ihres Betriebs zu wenig unterstützt.»

Markus Bucheli, Fachexperte Ammoniak beim Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Hohenrain, verneint, dass man zu wenig tue. Der Kanton Luzern sei neben dem Kanton Thurgau der erste, welcher auf ein Schleppschlauchobligatorium setze, um die Emissionen zu senken. Zudem habe man bereits über 100 Güllensilos abgedeckt, das nötige Geld stamme zu 80 Prozent aus der Landwirtschaft. Es stimme aber, dass die gesteckten Ziele nicht erreicht wurden. «Deshalb wurden die Zielwerte und die bestehenden Massnahmen überprüft, weiterentwickelt und ergänzt.»