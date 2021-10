Nach Debakel in Lausanne Dioxine im Boden: Luzerner Umweltdepartement hat bereits Untersuchungen eingeleitet Dass in Lausanne im Umkreis einer alten Kehrichtverbrennungsanlage hohe Werte des gefährlichen Stoffes Dioxin festgestellt wurden, ist auch für Luzern relevant. Denn die Anlage im Ibach war über zehn Jahre ohne entsprechenden Filter in Betrieb.

Es war eine Meldung mit nationaler Relevanz: Ein beträchtlicher Teil des Bodens auf Lausanner Stadtgebiet ist mit hochgefährlichem Dioxin verseucht. Der Grund dafür dürfte die ehemalige Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Vallon sein, die einst im gleichnamigen Quartier gestanden hat. Davon gehen die Behörden derzeit aus, denn Dioxin entsteht unter anderem bei der Verbrennung von Abfällen.

Im Auge der Untersuchung: Die KVA im Ibach, die kürzlich komplett zurückgebaut wurde. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Oktober 2020)

Die Behörden haben bereits im vergangenen Mai Resultate einer Untersuchung der Böden publiziert und als Folge gewisse Spielplätze und Sportanlagen gesperrt. Seit dieser Woche ist das Ausmass der Verseuchung bekannt. So wurden an einzelnen Stellen Dioxinwerte von über 600 Nanogramm pro Kilogramm Boden gemessen. Schon Werte über 20 gelten gemäss der nationalen Verordnung über die Belastung des Bodens als potenziell gefährlich für Mensch und Tier.

Einige Kantone – unter anderem Glarus, St. Gallen, Zürich, Neuenburg und Graubünden – reagieren gemäss der Schweizerischen Depeschenagentur nun auf die Auswertungen aus Lausanne und wollen Bodenproben im Umfeld von Verbrennungsanlagen durchführen.

Luzern hat bereits Untersuchung gestartet

Auch im Luzerner Ibach stand bis vor kurzem eine ältere KVA. Diese wurde 1971 in Betrieb genommen und ist seit vergangenem Mai komplett zurückgebaut. Für die nächsten fünf Jahre befindet sich dort das Provisorium für die Rettungsfahrzeuge des Luzerner Kantonsspitals (Luks).

Dass die alte KVA durch Dioxin-Emissionen den Boden verseucht hat, scheint unwahrscheinlich, kann aber gleichzeitig nicht ausgeschlossen werden. Denn: Das kantonale Umweltdepartement ist bereits vor den Erkenntnissen aus Lausanne in dieser Hinsicht aktiv geworden. Andreas Wüest, Leiter Boden und Altlasten bei der Dienststelle Umwelt und Energie, sagt:

«Die zuständige Fachstelle erarbeitet zurzeit ein Konzept zur Überwachung der Böden in den nächsten Jahren.»

Der chemische Bodenschutz habe dabei die höchste Priorität. Das heisst, dass potenziell belastete Böden beprobt und bei erhöhten Belastungen Massnahmen angeordnet werden sollen.

Bisherige Messungen «verhältnismässig gut»

Um die Gefahrenlage etwas einzuordnen, lohnt sich ein Blick zurück. Nachdem 1983 das Umweltschutzgesetz schweizweit Leitplanken für die Abfallentsorgung festlegte, folgte zwei Jahre später die Luftreinhalte-Verordnung. Diese soll Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume sowie den Boden vor schädlichen oder lästigen Luftverunreinigungen schützen. Zu dieser Zeit wurden viele KVA mit Dioxin-Filtern ausgestattet. Auch im Ibach, sagt Wüest: «Der Abluftfilter konnte ab 1982 grösstenteils und ab 1995 vollständig Dioxine aus der Abluft filtern.» Dass ein solcher Filter eingebaut werden sollte, wurde jedoch bereits 1977 beschlossen und war letztlich – wie die neu geschaffenen rechtlichen Rahmenbedingungen auch – ein Resultat des damaligen Zeitgeistes.

Gewisse Dioxinemissionen aus der KVA könnten jedoch vor allem von 1971 bis 1982 nicht ausgeschlossen werden, führt Wüest weiter aus: «Wie weit und in welchen Konzentrationen sich die Dioxine in dieser Zeit in der Umgebung ablagern konnten, hängt aber noch von weiteren Faktoren ab.» Ein solcher sei etwa die Kaminhöhe. Klar ist: Im Rahmen der geplanten chemischen Bodenuntersuchungen werden dies die Behörden abklären müssen.

Eine gewisse Entwarnung kann Wüest allerdings bereits geben. Er sagt: «In der KVA selber sind uns Messungen aus den frühen 1990er-Jahren bekannt.» Diese hätten ergeben, dass für die damalige Zeit «verhältnismässig gute Reinigungswerte erzielt werden konnten».