Umweltschutz 1000 Tonnen weniger CO2: Die Abfallsammlung wird bei REAL bald emissionsfrei und klimaneutral Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (REAL) fährt künftig mit neuen E-LKW, welche in der Schweiz entwickelt und hergestellt werden. Dank den elektrisch betriebenen Abfall-Sammelfahrzeugen kann der Abfall der Region Luzern künftig klimaneutral gesammelt werden.

(stg) Das Abfallentsorgungsunternehmen REAL wartet mit einem neuen Klimaschutzprojekt auf: Sieben neue elektrisch betriebene Kehrichtsammelfahrzeuge. Damit besitzt REAL nach eigenen Angaben bald die grösste Flotte an E-LKW der Zentralschweiz.

Sieben dieser Fahrzeuge schafft REAL für insgesamt rund 5,8 Millionen Franken an. ZVG

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt, werden die neuen Sammelfahrzeuge vom Typ Futuricum bei der Firma Designwerk aus Winterthur entwickelt und hergestellt. Die elektrische Energie wird in Batterie-Modulen mit einer Kapazität von 450 kWh gespeichert und reicht einen ganzen Sammlungstag. Ein Teil der E-Kehrichtfahrzeuge könne mit dem Strom aus der rund 2‘500 Quadratmeter grossen Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Recylingcenters in Ibach aufgeladen werden. Der Rest der Flotte werde über Nacht mit Ökostrom geladen.

1000 Tonnen weniger CO2

Durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen spart REAL im Verbandsgebiet rund 1000 Tonnen CO2 pro Jahr ein, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem werden mit der neuen E-Fahrzeugflotte die Lärm- und Luftemissionen in den Wohngebieten erheblich reduziert.

Insgesamt wurden sieben 3-Achser-E-LKW mit Niederflurkabinen bestellt, die ab Frühling 2022 im Einsatz stehen werden. Zusätzlich werden sieben bestehende Kehrichtfahrzeuge, die noch in gutem Zustand sind, generalüberholt und weiterhin im Einsatz stehen. In drei bis vier Jahren werden auch diese durch Fahrzeuge mit einer neuen Antriebsart ersetzt.

Für die Neubeschaffung der E-Fahrzeugflotte investiert REAL rund 5,8 Millionen Franken. Der rund doppelt so hohe Preis für die Anschaffung werde während der Lebensdauer der Fahrzeuge durch die deutlich tieferen Betriebskosten kompensiert.