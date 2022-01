«Umzüge aktuell unzulässig» Guido Graf vertröstet Fasnächtler Fasnachtsumzüge sindStand jetzt nicht erlaubt. Regierungsräte Guido Graf und Paul Winiker sagen, ihnen seien die Hände gebunden, der Bundesrat muss entscheiden.

Vor einer Woche hatte der Bundesrat die Schraube bei Freiluftveranstaltungen ab 1000 Personen gelockert: Kantone können diese auch ohne Zugangsbeschränkungen wie beispielsweise 3G-Pflicht bewilligen. Warum sind Umzüge und grössere Veranstaltung wie Fasnachtsumzüge und die Tagwache aktuell aus ihrer Sicht nicht zulässig?

Gesundheitsdirektor Guido Graf: Wir waren dazu mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Austausch und haben rechtliche Abklärungen gemacht. Es geht um Anlässe mit Zuschauermengen von bis zu 60'000 Menschen. Das ist aktuell einfach nicht vertretbar.

Sicherheitsdirektor Paul Winiker: Die Abklärungen haben ergeben, das die Ausnahmeklausel des Bundes nicht für solche städtische Grossanlässe vorgesehen ist. Beispiele für solche Ausnahmen sind kleinere Veranstaltungen wie beispielsweise ein Velorennen, bei dem im Zielbereich abgesperrt wird mit 3G, aber rund um die Strecke der Zuschaueraufmarsch im Mass bleibt.

Graf: Das ist der Stand heute, aber es gibt in zwei Wochen eine Neubeurteilung vom Bund. Ich wäre nicht überrascht, wenn in diesem Bereich die Massnahmen gelockert werden.

Die Ausnahmeregelung Vor einer Woche hatte der Bundesrat die Schraube bei Freiluftveranstaltungen ab 1000 Personen gelockert: Kantone können diese auch ohne Zugangsbeschränkungen wie beispielsweise 3G-Pflicht bewilligen. Gemeint sind laut Verordnung explizit Anlässe «im Sport- und Kulturbereich, die auf längeren Wegstrecken oder auf Strecken im freien Gelände stattfinden und bei denen aufgrund örtlicher Gegebenheiten weder Zugangskontrollen noch Absperrungen möglich sind.»

Können Sie einen Tag, eine Deadline, nennen, bis wann der Regierungsrat eine Entscheidung fällt?

Graf: Es gibt Spielregeln, die aktuell gelten und die wir nicht übergehen. Wir sind in einem laufenden Austausch und beobachten auch, was für Veranstaltungen bewilligt werden und was die Grundlage für den Entscheid war. Klar ist: Die Regierung will eine Fasnacht und es wird auch eine Fasnacht geben.

Einen klaren Zeitpunkt für ihre Entscheide können Sie aber nicht bestimmen?

Graf: In zwei Wochen wird der Bundesrat eine neue Beurteilung abgeben. Auf diese kommt es an.

Winiker: Aktuell gelten die bekannten Massnahmen. Für Veranstaltungen draussen ab 300 Leuten gilt 3G. Es muss sich nun jeder Veranstalter überlegen, was er mit dem jetzigen Stand der Dinge macht. Es gab unter den geltenden Regeln der Verordnung schon einige Anlässe der Vorfasnacht. Für die Umzüge und die grösseren Anlässe können wir den Veranstaltern aktuell keine Planungssicherheit geben. Möglich ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Strassen- und Beizenfasnacht unter den geltenden Massnahmen – das ist ja schon erheblich mehr als letztes Jahr.

Abgesehen von den grossen Veranstaltungen könnte es also dieses Jahr beispielsweise am Schmudo wieder gewohnt fasnächtlich und ausgelassen zu und her gehen?

Winiker: Solange nicht eine organisierte Veranstaltung stattfindet, die auch so angekündigt ist, können wir nichts machen. Das ist wie beim Lichtfestival Lilu, da konnten wir auch nicht sagen, wie viele Personen in die Stadt kommen werden. Wichtig ist: Jede Person muss für sich selber entscheiden, ob er seine Entscheidungen und Handlungen unter der aktuellen epidemiologischen Situation vertreten kann. Wer dann an der Fasnacht beispielsweise die Abstandsregel etwas vernachlässigt, der macht das auf eigenes Risiko. Das ist, solange es keine organisierte Veranstaltung ist, nicht zu verhindern.

Wie bereiten Sie sich im Bezug auf die Sicherheit auf solche Szenarien vor?

Winiker: Das ist die Arbeit der Polizei, die sich die Frage stellen muss: Wie gehen wir damit um? Diese Vorbereitungen unter den aktuellen Gegebenheiten laufen.

Was ist die Haltung der Stadt in dieser Diskussion?

Graf: Die Stadt hat heute Dienstagabend einen runden Tisch und wird sich dort äussern. Dort sind auch Fachleute vom Kanton dabei. Am Ende gibt es eine Koordination zwischen Kanton und Stadt – wir ziehen in die gleiche Richtung. Die detaillierte Ausarbeitung liegt aber bei der Stadt.

Am morgen in der Debatte im Kantonsrat wurde die Anwesenheit eines Regierungsrates beim runden Tisch verlangt. Können Sie dieser Forderung nachgehen?

Graf: Nein, am runden Tisch wird kein Regierungsrat persönlich teilnehmen. Wir waren auch nicht in Sursee, nicht in Willisau, auch nicht in Hochdorf. Das ist ein technischer Austausch. Wir sind mit unseren Leuten aus den Departementen dort vertreten. Diese haben auch die volle Kompetenz für solche Beurteilungen.

Herr Graf, bei den Fasnächtlern gibt es rauchenden Köpfe nach ihrem Votum im Kantonsrat. Was sagen Sie dazu?

Graf: Rauchende Köpfe haben wir manchmal auch (schmunzelt). Wir versuchen wirklich herauszuholen, was wir können. Wir tun nicht kompliziert, sondern versuchen, möglichst viel mitzuhelfen und zu ermöglichen. Den Beweis dafür erbringen wir mit Anlässen während der Vorfasnacht oder beispielsweise mit der Bewilligung des Umzugs in Hochdorf unter 3G.

Winiker: Wir müssen das Motto verfolgen: «So viel Fasnacht wie möglich». Es gelten einfach Regeln zum Schutz der Bevölkerung und da kommen wir mit den grossen Veranstaltungen an den Anschlag der Machbarkeit.

Fasnacht 2022: Es wird in Luzern eine geben, das ging am Dienstagmorgen aus der Debatte des Kantonsparlamentes hervor, wie genau, das hingegen ist unklar. Der Rat debattierte zu den beiden Vorstössen von Kantonsrätin Jasmin Ursprung (Udligenswil, SVP), in denen sie Fragen stellte, wie sich die Luzerner Regierung zu einer Durchführung der Luzerner Fasnacht 2022 stellt. Aus der Stellungnahme der Regierung gehen im Wesentlichen folgende drei Punkte hervor :

-Strassenfasnacht ist «nicht verboten»: «Die (unorganisierte) Strassenfasnacht ist gemäss den Vorgaben des Bundes nicht verboten. Im Gegensatz zum Vorjahr gelten keine Begrenzungen mehr bezüglich der Anzahl Personen, die sich im öffentlichen Raum zusammenfinden dürfen», schreibt der Regierungsrat. Im Umkehrschluss kann dies so interpretiert werden: Wenn die Strassenfasnacht laut Regierung nicht verboten ist, dann ist sie erlaubt. Allerdings verweist die Regierung in ihrer Stellungnahme auf diesen Punkt: «Angesichts der immer noch angespannten Lage ist die Bevölkerung dennoch aufgerufen, die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen (Abstand, Maskenpflicht etc.) zu beachten». Organisierte und in sich geschlossene Veranstaltungen im Freien mit mehr als 300 Leuten sind unter Einhaltung von 3G (geimpft, genesen, getestet) möglich.

-Beizenfasnacht unter Einhaltung von Regeln «möglich»: Auch auf die Beizenfasnacht sowie Maskenbälle geht die Regierung konkret ein. Sie schreibt: «Für Veranstaltungen im Innenbereich (z.B. Maskenbälle) und in Restaurants (Beizenfasnacht) gelten die entsprechenden Vorgaben des Bundes. Im Innenbereich gilt 2G (geimpft, genesen), Maskentragepflicht und Konsumation im Sitzen oder alternativ freiwillig 2G+ (geimpft/genesen in den letzten vier Monaten oder zusätzlich getestet). 2G+ gilt dann, wenn keine Maskenpflicht und Konsumation im Sitzen möglich ist.» Befolgen die Wirtinnen und Wirte diese Vorgaben, so ist in ihren Gaststätten also Beizenfasnacht möglich. Guido Graf betont ebenfalls, dass Beizenfasnacht möglich sei.

-Fasnachtsumzüge werden «geprüft»: Nichts Konkretes hingegen sagt die Regierung über Fasnachtsumzüge. Sie lässt verlauten: «Bezüglich der Durchführung von Fastnachtsumzügen prüft der Kanton, inwieweit die am 25. Januar 2022 in Kraft tretenden neuen Bestimmungen des Bundes für kulturelle Anlässe im Freien und die epidemiologische Lage solche zulassen.» Zur Erinnerung: Vor einer Woche hatte der Bundesrat die Schraube bei Freiluftveranstaltungen ab 1000 Personen gelockert: Kantone können diese auch ohne Zugangsbeschränkungen wie beispielsweise 3G-Pflicht bewilligen. Gemeint sind laut Verordnung explizit Anlässe «im Sport- und Kulturbereich, die auf längeren Wegstrecken oder auf Strecken im freien Gelände stattfinden und bei denen aufgrund örtlicher Gegebenheiten weder Zugangskontrollen noch Absperrungen möglich sind.»

Umzüge sind möglich, sagt Damian Hunkeler (FDP)

In der Debatte im Kantonsparlament gingen die Meinungen auseinander, wie die neuen Ansagen aus Bern bezüglich Fasnachtsumzüge in Luzern zu interpetieren seien, namentlich zwischen Damian Hunkeler (FDP) und Regierungsrat Guido Graf. Hunkeler sagte: «Damit die Umzüge stattfinden können, muss die Regierung nicht einmal viel Fantasie aufbringen. Selbstverständlich ist die Fasnacht eine kulturelle Veranstaltung. Vertreterinnen oder Vertretern in der Regierung, denen das nicht klar sein sollte, biete ich gerne einen Grundkurs Fasnacht an. Zudem ist das Teilnehmen und das Zuschauen an der Fasnacht freiwillig, der in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen liegt. Nur schon deshalb wird die Teilnehmerzahl heuer geringer sein. Ich wünsche der Regierung und Guido Graf viel Mut für einen rüüdig weisen Entscheid. Ein solcher muss heute Fallen, damit heute Abend am runden Tisch Nägel mit Köpfen gemacht werden können. »

Umzüge sind verboten, sagt Regierungsrat Graf

Guido Graf am Dienstag im Kantonsparlament. Screenshot lu.ch

Der angesprochene Runde Tisch ist ein Treffen der Stadtregierung, der Kantonsregierung und den Fasnachtsgewaltigen. Um 20 Uhr wollen Sie am Dienstagabend informieren, was das Treffen inhaltlich ergab. Wohl eher enttäuschend für Hunkeler muss gewesen sein, was er vorab schon von Guido Graf im Parlament zum Thema Umzüge hörte. Graf wendete sich direkt an Hunkeler:« Ist Damian Hunkeler noch da? Ich hoffe einfach dass er gut zuhört», sagte Graf. Zu hören gab es dann dies: «Die Regierung plant nicht, die Massnahmen des Bundes zu Verschärfen. Die Covid-Verordnung gibt uns vor, was möglich ist und was nicht. Es ist also eine rein technische und keine politische Beurteilung.» Und diese «technische Beurteilung» nimmt die Regierung folgendermassen vor: «Wenn grössere Veranstaltungen nicht abgesperrt werden können, sind sie im Moment nicht zugelassen. Das hat mit Kultur nichts zu tun, das ist einfach so.» Im Moment seien «Umzüge, Tagwache, Orangenschlacht oder organisierte Guuggerbühnen etc sind nicht zulässig». Wichtig sei, dass die Regeln zum Zeitpunkt der Fasnacht zu beachten seien. Das sei aber erst in einem Monat, daher sei es möglich, das noch Verschärfungen oder Lockerungen kommen. Grafs Fazit: «Die Lage ist immer noch angespannt, der Bund verfolgt diese und nimmt in zwei Wochen eine neue Beurteilung vor. Was immer er entscheidet, gilt auch für Luzern. Bei allen Aktivitäten rund um die Fasnacht ist es sehr wichtig, dass Hygienemassnahmen eingehalten und Schutzkonzepte umgesetzt werden.»

Die Umzugsfrage wird die Luzerner Politik also weiterhin beschäftigen. Nächste Runde ist am Dienstagabend, wenn der Runde Tisch tagt. Alles dazu können Sie am Dienstagabend auf Luzernerzeitung.ch lesen; natürlich berichten wir morgen Mittwoch in unserer Zeitung ebenfalls gross über die Entwicklung rund um die Fasnacht 2022.