Umzug in Ettiswil: Wie der Bundesrat seinen Alltag bewältigt – und andere Krisen Dir Rottaler Fasnächtler ziehen am Umzug der Muggezunft Ettiswil farbige und

freche Fasnachtsregister. Darin zeigen sich auch Lara Gut-Behrami und die Kehrseite von Trump. Hannes Bucher

Grosser Fasnachtsumzug der Muggezunft in Ettiswil. (Bild: Roger Grütter, Ettiswil, 3. März 2019)

Anzahl Nummern: 62

62 Anzahl Zuschauer: 10'000

10'000 Stimmung: lustvoll

lustvoll Dauer: 100 Minuten

100 Minuten Highlight: Trump und die Mauer

Die Muggezunft Ettiswil unter dem Zunftmeisterpaar Armin und Yvonne Hofstetter ist turnusgemäss dieses Jahr Umzugsorganisator im Rottal – und sie richtet mit der grossen Fasnachtskelle an. 1600 Umzugsteilnehmer spazierten gestern Nachmittag in 62 Nummern an den über 10000 Besuchern vorbei und zogen dabei jede Menge farbige und originelle Fasnachtsregister.

Darunter einige recht frech-vorwitzige. Der Alltag hat eben seine Kehrseite – gerade etwa auch Donald Trumps Politikerleben. Anlass genug für den MCM «Motorrad Club Montag Ettiswil», Trumps Mauerbaupläne genüsslich fasnächtlich auszuweiden. Dabei zeigt Mr. President unverblümt auch seine körperliche Kehrseite – zum Gaudi der Zuschauer. Auch unsere erfolgreichste Skifahrerin kommt aufs Tapet. Woher die Formkrise? Ein leicht unverschämter Fasnachts-Einblick in ihr Leben abseits der Piste als Lara Gut-Behrami gibt gut mögliche Erklärungen.

Am Herd und in der Gondel

Nochmals zurück auf die Politbühne: Eine gewisse Frau am Herd, eine weitere im Keller und der Chef ein Maurer – der Alpenclub Kottwil kolportiert den neuen Bundesrat. «Nichts zu lachen bei der Post» heisst es in einer weiteren Nummer. Der mitgeführte Strick ist schon gedreht. Schlecht geht es auch der Kuh Lotti: Der gefressene Plastikmüll auf der Wiese entlädt sich anschaulich nach hinten. Wer’s lieber beschaulich statt anschaulich hat, der kann sich an einer romantischen Gondelfahrt mit Seppino in Venezia ergötzen. «Wir sind sehr glücklich», resümiert Peter Meier von der Muggezunft nach dem Umzug.