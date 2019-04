Unbekannte wollten Bankomaten in Buchrain und Triengen knacken – Polizei sucht Zeugen Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Buchrain und Triengen je einen Bankomaten zu knacken – erfolglos. Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen.

(pd/sre) Am frühen Mittwochmorgen machten sich zwei unbekannte Täter am Eingang der Landi-Tankstelle an der Schiltwaldstrasse in Buchrain zu schaffen. Der Schlosszylinder der Türe zum freistehenden Automaten wurde herausgerissen. Kurz nach 2 Uhr sind die Täter vermutlich mit einem Auto weggefahren, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

In derselben Nacht erfolgte auch bei der Landi an der Kantonstrasse in Triengen ein Einbruch. Dort wurde das Rolltor zur Filiale aufgebrochen. Im Inneren haben die Täter ebenfalls versucht, den Bankomaten aufzubrechen. Nach einiger Zeit brachen sie dieses Vorhaben aber erfolglos ab und verliessen das Gebäude ohne Deliktsgut.

Der Einbruch in Triengen dürfte sich zwischen 2.45 Uhr und 3.15 Uhr ereignet haben, so die Luzerner Polizei weiter. Bei den Tätern handle es sich um mindestens vier Männer.

Der genaue Tatvorgang ist sowohl in Buchrain wie in Triengen unklar. Laut der Polizei ist auch nicht gesichert, ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen zu den beiden Vorfällen. Personen, welche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.