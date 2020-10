Unbekannte verwüsten Spielplatz in Kriens – Fahrerflucht in Schenkon: Polizei sucht Zeugen Die Polizei sucht nach zwei Vorfällen in Kriens und Schenkon Zeugen.

(pjm) In der Zeit vom vergangenen Samstag auf Sonntag haben Unbekannte den öffentlichen Spielplatz auf dem Sonnenberg durch Unmengen von liegengelassenem Abfall verwüstet.

Voller Flaschen und Abfall: Spielplatz auf dem Sonnenberg. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Die Staatsanwaltschaft Luzern teilte mit, dass es sich beim Abfall unter anderem um Bierdosen, Glas- und Petflaschen handle. Besonders wegen der Gefahr der Glassplitter für spielende Kinder musste der Spielplatz umgehend gereinigt werden. Die Polizei sucht Zeugen, welche unter der Nummer 041 248 81 17 Hinweise zum Vorfall geben können.

Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Fahrerflucht in Schenkon

Auf der Münsterstrasse in Schenkon kam es am frühen Sonntagmorgen um rund 1 Uhr zu einer Streifkollision. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft ereignete sich der Unfall, als im Gebiet Tannberg ein schwarzes Auto bei der Abzweigung Hintertannberg auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Der unbekannte Autofahrer fuhr Richtung Beromünster weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 7'000 Franken gekümmert zu haben. Die Polizei sucht nun den Lenker des schwarzen Autos. Hinweise werden unter der Nummer 041 248 81 17 entgegengenommen.