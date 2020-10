«Besonders krasser Fall» von Littering: Unbekannte verwüsten Spielplatz auf dem Sonnenberg in Kriens mit Abfall Am Wochenende haben Vandalen in Kriens einen Spielplatz mit Abfall verwüstet. Rücksichtslos liegen gelassene Glassplitter gefährdeten Kinder. Die Polizei sucht Zeugen.

Der auf dem Kinderspielplatz liegen gelassene Abfall, nachdem ihn die Polizei und Mitarbeiter der Stadt Kriens aufgeräumt hatten. Bild: Luzerner Polizei

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag auf Sonntag auf dem öffentlichen Spielplatz auf dem Sonnenberg Unmengen von Abfall liegen gelassen. Das teilte die Luzerner Polizei mit:

«Bierdosen, Glas- und Petflaschen, Becher und weiterer Abfall wurden auf dem ganzen Spielplatz verteilt.»

Der Spielplatz habe umgehend gereinigt werden müssen, insbesondere wegen Glassplittern, welche für die spielenden Kinder gefährlich waren.

So sah es auf dem Spielplatz beim Eintreffen der Polizei aus. Bild: Luzerner Polizei

Littering im öffentlichen Raum komme leider häufig vor, sagt Simon Kopp, Mediensprecher der Luzerner Polizei.

«Hier handelt es sich um einen besonders krassen Fall. Er zeugt von grosser Rücksichtslosigkeit, vor allem wegen der liegen gelassenen Glassplitter.»

Deshalb hat die Polizei einen Zeugenaufruf erlassen und bittet die Bevölkerung, bei der Ermittlung der Verursacher zu helfen. Kopp: «Das soll auch eine präventive Wirkung haben.»

Auf dem Boden und auf den Spielgeräten lagen Glassplitter, die eine Gefahr für spielende Kinder darstellten. Bild: Luzerner Polizei

War es eine Corona-Party?

Anhand der Bilder, welche die Polizei zur Verfügung stellte, dürften auf dem Sonnenberg-Spielplatz zahlreiche Personen zu einer Art Party zusammengekommen sein. Ist zu befürchten, dass jetzt, wo sich wegen Corona vielleicht wieder weniger Leute in Clubs und Bars aufhalten werden, wieder vermehrt solche Feiern im öffentlichen Raum stattfinden werden? «Ein Zusammenhang mit Corona wäre konstruiert», sagt dazu der Polizeisprecher. «Wir gehen davon aus, dass wegen der kühleren Temperaturen sich tendenziell weniger Personen draussen aufhalten.»

Man werde die Situation aber im Auge behalten, betont Simon Kopp. Gemäss neusten Coronarichtlinien sind Zusammenkünfte von mehr als fünfzehn Personen im öffentlichen Raum wieder verboten. Kopp: «Wenn wir feststellen, dass Personen gegen diese Vorschrift verstossen, werden wir sie verzeigen.»

Auch in der Stadt Luzern kommt es immer wieder zu Vorfällen von Vandalismus und Littering auf öffentlichen Plätzen. «Wir haben im Sommer eine Zunahme von Littering festgestellt», bestätigt Thomas Schmid, Leiter des städtischen Strasseninspektorats. «Ein Grund dafür war wohl vor allem, dass grundsätzlich mehr Leute im Sommer hiergeblieben und nicht in die Ferien verreist sind.» So gravierende Fälle wie jetzt auf dem Sonnenberg seien aber auch in Luzern eher die Ausnahme.

Ufschötti besonders von Littering betroffen

Besonders betroffen von Littering war im Sommer die Ufschötti am Alpenquai, insbesondere das dortige Apothekergärtli. Dieses wurde deswegen im August an drei Wochenenden gesperrt. Ob eine solche Massnahme auch jetzt wieder nötig sein werde, können weder der Polizeisprecher noch der Strasseninspektor sagen. Das hänge unter anderem auch von der Entwicklung des Wetters ab.

Die Sperrung eines öffentlichen Platzes sei stets eine anspruchsvolle, nicht einfache Massnahme, sagt Thomas Schmid: «Es geht hier auch um die Nutzung für die ganze Bevölkerung.» Eine der auf der Ufschötti errichteten Abfallstationen war im Juni durch einen Brand zerstört worden. Die Verursacher des Brands sind immer noch nicht ermittelt worden.