Unbekannter Scooterfahrer kollidiert in Kriens mit 80-jähriger Fussgängerin – Polizei sucht Zeugen Am frühen Samstagabend stiess in Kriens ein bisher unbekannter Scooterfahrer mit einer 80-jährigen Fussgängerin zusammen. Letztere verletzte sich und musste durch die Sanität betreut werden. Die Polizei sucht Zeugen.

(lil) Am frühen Samstagabend, um etwa 17.30 Uhr, war ein Scooterfahrer auf der Obernauerstrasse in Kriens in Richtung Luzern unterwegs. Auf der Höhe der Obernauerstrasse 31 prallte er in eine 80-jährige Fussgängerin, wie die Luzerner Polizei am Sonntag mitteilt. Die Fussgängerin stürzte, zog sich Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst betreut werden.

Der Scooterfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Angaben zu hinterlassen. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Scooterfahrer machen können. Beim Scooter handelt es sich um ein schwarzes Gerät mit Beleuchtung. Der Scooterfahrer trug einen schwarzen Helm und dunkle Bekleidung.

Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Luzerner Polizei, Telefon 041 248 81 17, in Verbindung zu setzen.