Unesco Biosphäre Entlebuch «We Love Äntlibuech» – neue Ausstellung beleuchtet Lebensqualität im Entlebuch Die Unesco Biosphäre Entlebuch forschte gemeinsam mit der Universität Bern während vier Jahren in Schweizer Pärken zur Lebensqualität im Entlebuch. Aus den Resultaten entstand eine interaktive Ausstellung in Schüpfheim.

Plakat der Ausstellung. Bild: PD

«Was macht Lebensqualität aus?» und «Was bietet ein ländliches Gebiet wie das Entlebuch hinsichtlich Lebensqualität heute und in der Zukunft?» – solche und ähnliche Fragen waren der Anstoss für ein Forschungsprojekt, welches die Unesco Biosphäre Entlebuch gemeinsam mit der Universität Bern 2017 in Angriff genommen hatte. Auf Basis der daraus gewonnenen Resultate stellten die Verantwortlichen eine interaktive Ausstellung über die unterschiedlichen Facetten der Lebensqualität in dem Gebiet zusammen. Am Donnerstag, 30. September, werde die Ausstellung mit dem Titel «We Love Äntlibuech» nun im Entlebucherhaus in Schüpfheim eröffnet, schreibt die Biosphäre Entlebuch in einer Mitteilung.

Schöne Landschaften verschaffen ästhetischen Genuss und bieten optimale Bedingungen für Erholung, Bewegung und Wohnen, dazu stärken sie die Identifikation mit der Region und schaffen Heimatgefühle. Bild: Unesco Biosphäre Entlebuch

Mittels gezielter Interviews und breiter Umfragen hätten die Forschenden der Universität Bern eruiert, welche Lebensaspekte für eine hohe Lebensqualität verantwortlich seien und wie nachhaltig der Umgang mit ihnen einzuschätzen sei. Sechs Protagonistinnen und Protagonisten mit unterschiedlichen Berufen und aus verschiedenen Altersgruppen erzählen in Filmportraits den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung davon, was für sie Lebensqualität ist.

Die rund 479 registrierten Vereine im Entlebuch sorgen für ein reichhaltiges Freizeit- und Kulturangebot und erschaffen gleichzeitig ein enges Netzwerk an sozialen Kontakten. Bild: Unesco Biosphäre Entlebuch

Die Ausstellung soll aber nicht nur zum Mitdenken anregen – die Besucher können zusätzlich vor Ort Wünsche und Ideen äussern, die danach lokalen Entscheidungsträgern in den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Andere Aspekte aus Diskussionen werden später ausserdem in die Ausstellung integriert. So erhoffe sich die Unesco Biosphäre Entlebuch gemäss Mitteilung: «Die Diskussion rund um eine nachhaltige Lebensqualität im Entlebuch langfristig in der Bevölkerung zu verankern.» (mha)