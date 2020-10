Unfall auf Götzentalstrasse zwischen Lieferwagen und Velo – Polizei sucht Zeugen Bei einem Unfall zwischen Udligenswil und Dierikon zog sich eine Velofahrerin leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen.

(pjm) Auf der Götzentalstrasse zwischen Udligenswil und Dierikon ereignete sich am Freitag gegen 8 Uhr ein Verkehrsunfall. Laut Angaben der Luzerner Polizei kollidierte ein von einer Hofzufahrt in die Götzentalstrasse einbiegender weisser Lieferwagen mit einer Velofahrerin. Diese war von Udligenswil in Richtung Dierikon unterwegs. Sie zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Sie konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Da der genau Unfallhergang unbekannt ist, sucht die Polizei Personen, welche Auskunft über den Unfallhergang geben können. Besonders der Fahrer des hinter der Velofahrerin fahrenden Autos wird gebeten, sich unter der Nummer 041 248 81 17 bei der Polizei zu melden.