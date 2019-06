Unfall auf Kreuzung in Rothenburg – Polizei sucht Zeugen Bei einem Abbiegemanöver in Rothenburg ist am Mittwoch ein Lieferwagen beschädigt worden. Wie es zum Unfall kam, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unfallstelle in Rothenburg, rechts die Hasenmoosstrasse. (Google Maps)

(pd/rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in Rothenburg. Eine Fahrerin eines Lieferwagens wollte von der Hasenmoosstrasse nach links in die Stationsstrasse einbiegen. Bei diesem Abbiegemanöver prallte der Lieferwagen mit der Front in die Seite eines unbekannten Fahrzeuges. Am Lieferwagen entstand ein Sachschaden in der Höhe von 5000 Franken.

Wie genau es zum Unfall kam, ist unbekannt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.