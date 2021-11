Sedel Auffahrunfall in Luzern – eine Person verletzt Am Donnerstagabend kam es auf der Sedelstrasse in Luzern zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Dabei wurde eine Person verletzt. Die Strasse war vorübergehend gesperrt.

Die Fahrerin des hinteren Autos wurde beim Unfall verletzt. Bild: Luzerner Polizei

Nachdem eine Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 16.30 Uhr stadtauswärts auf der Sedelstrasse in Luzern fuhr, kam es zu einem Unfall. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, stoppte die Fahrerin, um einer Fussgängerin den Vortritt zu lassen. Dabei fuhr das hintere Auto aus noch unerklärlichen Gründen in das Heck des stehenden Autos und schob dieses nach vorne. Die Fussgängerin konnte sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Die Fahrerin des vorderen Autos blieb unverletzt. Bild: Luzerner Polizei

Die Autofahrerin im hinteren Auto wurde jedoch verletzt und musste vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 25'000 Franken. Ausserdem musste die Sedelstrasse für eineinhalb Stunden gesperrt werden, was wiederum zu Rückstau im Abendverkehr führte. (rad)