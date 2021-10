Ebikon Kollision zwischen Auto und VBL-Bus – die Luzerner Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Zugerstrasse in Ebikon ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem VBL Bus. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, kurz nach 11.15 Uhr fuhr ein Gelenktrolleybus der VBL auf der Zugerstrasse in Ebikon in Richtung Luzern. Im Kreisel «Feldmatt» kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto. Verletzt wurde niemand. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 5000 Franken.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche Angaben machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden. (zfo)